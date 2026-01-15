|
|
|Tricarico: il 16 e 17 gennaio 2026 tornano le Mash-kr
15/01/2026
|Il 16 e 17 gennaio 2026 Tricarico rinnova uno dei rituali più antichi e identitari della Basilicata: la celebrazione di SantAntonio Abate e il Carnevale storico delle Mash-kr, espressione di un patrimonio culturale immateriale di straordinario valore, unico nel panorama regionale.
Un rito che ancora oggi continua a rappresentare un legame profondo tra la comunità, la memoria collettiva e i cicli arcaici della natura.
IL FUOCO SACRO E LAPERTURA DEL RITO
I festeggiamenti si apriranno la sera di giovedì 16 gennaio, alle ore 21:30, con laccensione del sacro fuoco sul sagrato della Chiesa di SantAntonio Abate. Questo momento, recuperato e valorizzato negli ultimi anni grazie allimpegno della comunità locale, rievoca antichi rituali di purificazione e protezione legati al mondo agro-pastorale.
Il fuoco, simbolo di rinascita e auspicio, diventa punto di incontro e attesa collettiva, preludio al rito che si compirà allalba con la comparsa delle Mash-kr.
I MASH-KR: LA METAMORFOSI RITUALE
Le Maschere di Tricarico, note come Mash-kr, mettono in scena una mandria in transumanza guidata dal massaro, dai sottomassari e dagli ualani. La Vacca, vestita di bianco, indossa cappello a falda larga decorato, foulard, velo ricamato sul volto e lunghi nastri multicolori che scendono fino alle caviglie. Il Toro, in nero, con nastri e foulard rossi legati a gomiti e ginocchia, rappresenta la forza irruente e indomita della mandria.
Elemento centrale del rito è il campanaccio, diverso per forma e sonorità tra vacche e tori, realizzato artigianalmente e capace di generare un ritmo profondo e ipnotico che accompagna lintera processione. Il velo ricamato che cela il volto sancisce simbolicamente la trasformazione: luomo si fa animale, il tempo ordinario si sospende, il rito si compie.
PROGRAMMA UFFICIALE
Giovedì 16 gennaio 2026
Ore 21:30 Accensione del sacro fuoco presso la Chiesa di SantAntonio Abate
Venerdì 17 gennaio 2026
Ore 5:00 Vestizione delle maschere presso la sede della Pro Loco
Ore 5:30 Sveglia rituale del paese
Ore 10:00 Santa Messa e benedizione presso la Chiesa di SantAntonio Abate
Ore 11:00 Partenza del corteo dei Mash-kr
Ore 11:40 Arrivo in Piazza Garibaldi
Ore 12:00 Consegna simbolica della mandria
Ore 17:00 Incontro UNPLI Basilicata Dialetti lucani: un patrimonio linguistico da conoscere e tutelare presso la Biblioteca Comunale
Non solo gennaio: Tricarico continua ad essere protagonista a febbraio con la grande sfilata della domenica che precede il Martedì Grasso, il 15 febbraio, e a giugno 2026 con il Raduno delle Maschere Antropologiche lappuntamento annuale che riunisce nel borgo lucano comunità custodi di antichi riti e maschere tradizionali provenienti da tutta Italia e dallestero.
|
|
|
|
