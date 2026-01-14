|
|Il 2026 di Polis per Chiaromonte: focus su sanità, prevenzione e formazione
|Polis per Chiaromonte inizia il nuovo anno con una serie di importanti iniziative approvate dal Comitato Direttivo, ponendo al centro del proprio impegno sanità, prevenzione e formazione culturale.
Tra le novità più significative cè linsediamento del gruppo di lavoro Sanità e Prevenzione, coordinato da Antonio Amatucci. Il team include professionisti del settore sanitario come il dott. Mario Marra, il dott. Piero Quinto, il dott. Vincenzo Barile, la dott.ssa Giovanna Iorio, la pediatra Carmela Montemurro, insieme a infermieri e informatori scientifici.
Lobiettivo del gruppo è duplice: da un lato, promuovere la prevenzione attraverso giornate dedicate a scuole, famiglie e persone in condizione di disagio, affrontando tematiche cruciali come la vaccinazione HPV, lalcolismo, gli stili di vita, la disabilità e leducazione sessuale. Dallaltro, Polis intende tutelare il territorio e loperatività dellOspedale di Chiaromonte, in risposta alle recenti novità legislative nazionali e regionali. Lassociazione si propone come un vero e proprio Sindacato dei Cittadini, collaborando con le istituzioni per garantire un modello di sanità conforme ai dettami costituzionali.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le date delle giornate della prevenzione. Una volta chiariti i dettagli del decreto legislativo, Polis elaborerà un documento informativo che sarà diffuso a tutti i cittadini tramite Facebook, Instagram e il sito ufficiale dellassociazione: www.polisperchiaromonte.org
Il Presidente Domenico Donadio ha inoltre annunciato altre importanti attività per il 2026, tra cui: il lancio del nuovo sito internet, la II Edizione del premio Carlo Calza, liscrizione al RUNTS per diventare Ente del Terzo Settore, e la seconda edizione della Basilicata Summer School, che questanno sarà estesa anche ad altri Comuni interessati e vedrà Chiaromonte diventare sede distaccata Cambridge, aprendo così nuove opportunità formative a livello internazionale.
Il 2026 sarà un anno di impegno concreto per Polis per Chiaromonte dichiara Donadio tra prevenzione sanitaria, formazione, tutela dei cittadini e collaborazione con le istituzioni. Abbiamo tante iniziative in programma, e invitiamo tutti a seguirci attraverso i nostri canali ufficiali per restare aggiornati.
