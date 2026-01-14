Polis per Chiaromonte inizia il nuovo anno con una serie di importanti iniziative approvate dal Comitato Direttivo, ponendo al centro del proprio impegno sanità, prevenzione e formazione culturale.

Tra le novità più significative cè linsediamento del gruppo di lavoro Sanità e Prevenzione, coordinato da Antonio Amatucci. Il team include professionisti del settore sanitario come il dott. Mario Marra, il dott. Piero Quinto, il dott. Vincenzo Barile, la dott.ssa Giovanna Iorio, la pediatra Carmela Montemurro, insieme a infermieri e informatori scientifici.



Lobiettivo del gruppo è duplice: da un lato, promuovere la prevenzione attraverso giornate dedicate a scuole, famiglie e persone in condizione di disagio, affrontando tematiche cruciali come la vaccinazione HPV, lalcolismo, gli stili di vita, la disabilità e leducazione sessuale. Dallaltro, Polis intende tutelare il territorio e loperatività dellOspedale di Chiaromonte, in risposta alle recenti novità legislative nazionali e regionali. Lassociazione si propone come un vero e proprio Sindacato dei Cittadini, collaborando con le istituzioni per garantire un modello di sanità conforme ai dettami costituzionali.



Nei prossimi giorni saranno comunicate le date delle giornate della prevenzione. Una volta chiariti i dettagli del decreto legislativo, Polis elaborerà un documento informativo che sarà diffuso a tutti i cittadini tramite Facebook, Instagram e il sito ufficiale dellassociazione: www.polisperchiaromonte.org

Il Presidente Domenico Donadio ha inoltre annunciato altre importanti attività per il 2026, tra cui: il lancio del nuovo sito internet, la II Edizione del premio Carlo Calza, liscrizione al RUNTS per diventare Ente del Terzo Settore, e la seconda edizione della Basilicata Summer School, che questanno sarà estesa anche ad altri Comuni interessati e vedrà Chiaromonte diventare sede distaccata Cambridge, aprendo così nuove opportunità formative a livello internazionale.



Il 2026 sarà un anno di impegno concreto per Polis per Chiaromonte  dichiara Donadio  tra prevenzione sanitaria, formazione, tutela dei cittadini e collaborazione con le istituzioni. Abbiamo tante iniziative in programma, e invitiamo tutti a seguirci attraverso i nostri canali ufficiali per restare aggiornati.



lasiritide.it