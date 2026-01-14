HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Riconoscimento per la biblioteca comunale di Rotonda

14/01/2026

Al via una nuova fase per la biblioteca comunale "Rocco Scotellaro" di Rotonda. In attesa dell'arrivo dei nuovi titoli, a breve disponibili agli utenti grazie all'utilizzo del finanziamento ministeriale di circa 15 mila euro, la struttura è stata recentemente accreditata tra le biblioteche del Polo SBN di Basilicata (Servizio Bibliotecario Nazionale) e potrà gestire i propri servizi con procedure automatizzate. A breve, pertanto, il patrimonio librario rotondese potrà essere trasferito sul catalogo online dell'OPAC SBN per ricerche e prestiti interbibliotecari. Sarà pertanto, predisposto un più efficiente collegamento ad internet e si ridarà vigore alla Rete Li.B.Me. (composta tra l'altro dalle biblioteche di Rotonda, Castelluccio Inferiore e Superiore) per una offerta variegata e condivisa di eventi. Si tratta di un importante riconoscimento che da valore al lavoro svolto in questi anni per la promozione della lettura e della cultura come elemento espressivi e che raduna la comunità"commenta soddisfatta Donatella Franzese, consigliera comunale con delega alla Cultura.



