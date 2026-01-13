|
|A Matera il romanzo Lontano dalle terre grasse
|Il romanzo Lontano dalle terre grasse di Rocco H. Puppio, edito per i tipi di Edigrafema, verrà presentato alla Libreria Mondadori di Matera venerdì 16 gennaio, ore 18. Dialogherà con lautore lavvocata e scrittrice Maria Lovito.
Larchitetto Rinaldo Rollo attende la telefonata che annunci limminente morte del padre Giuseppe. Arrivata la notizia, parte per partecipare al suo funerale. Il viaggio notturno da Roma verso la Basilicata è solo lincipit del cammino di ricordi che lo travolge, dalla gioventù al rapporto con i suoi genitori, e particolarmente con la figura paterna.
Dopo le esequie, difatti, la donna che ha badato a Giuseppe negli ultimi tempi gli consegna dei fogli dattiloscritti. Qui ritrova un lungo racconto che, dal 1914, vigilia della Prima guerra mondiale, giunge sino alle soglie della Seconda.
Perché questo lungo e ultimo messaggio di suo padre? Leggere il manoscritto, per Rinaldo significherà il ritorno alle origini.
La Storia dItalia e della Lucania si intreccia con la storia personale di uomini e donne che accade parallela e con ritmi del tutto asincroni da quella riconosciuta ufficialmente.
I pensieri, le emozioni, le azioni dei personaggi tessono narrazioni familiari che sembrano trasmettere la perenne ciclicità della vita, laddove invece microcosmi inconsapevoli partecipano di un mondo ben più vasto.
La natura, la cultura contadina fanno da sfondo e ricreano un terreno fertile per la riscoperta di affetti e legami che trascendono la fine della vita. E ne donano il senso.
LAUTORE
Rocco Herman Puppio, architetto paesaggista, già docente di Storia dellArte. Autore di poesie, racconti e romanzi. I suoi scritti trattano di temi vicino allarte, al mondo della scuola, alla cultura meridionale italiana.
Ha frequentato un corso di scrittura del Racconto diretto da Rossella Milone e ha partecipato a un laboratorio di scrittura diretto da Elena Cangiamila.
Ha pubblicato i racconti Afa lucida e Amor (Ensamble Edizioni), La fuga (MdS Edizioni), La leggenda del santo banditore nella raccolta antologica 2021 del Premio letterario il borgo italiano e la poesia Il deserto è dentro noi (Tempra Edizioni).
Vive tra Roma, San Giorgio Lucano e Londra.
