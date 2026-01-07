|
|A Matera il romanzo Agosto di Rocco Infantino
7/01/2026
|Il romanzo Agosto. Il mese delle foglie che cadono di Rocco Infantino, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, verrà presentato a Matera venerdì 9 gennaio, alle ore 18.00, nella libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto. Dialogheranno con l'autore le giornaliste Beatrice Volpe ed Eva Bonitatibus.
IL LIBRO
Un oscuro pubblicista di provincia scrive articoli per una rivista letteraria perduta, proponendo recensioni di libri (ancora) inesistenti. Nei suoi scritti si delinea un forte timore per il futuro del libro. Digitalizzazione forzata, indice, censura e riscrittura, influenza delle nuove tecnologie, che altro non sono che il passato che torna sempre uguale, nella sua visione hanno ormai avuto ragione del vecchio mondo a stampa, segnato dallopera distruttrice del fuoco e dei bibliotecari. È, questo, un mondo diverso, nel quale i segreti benefici della lettura profonda paiono ormai inaccessibili. Quando larticolista scompare, al curatore dei suoi scritti, forse troppo coinvolto, non rimane che tentare di ordinare le carte a lui affidate, seguendo il segno di vicende che corrono tra latitudini meridionali, topografie parigine e qualche altro dove di quella immensa, ricorsiva Lucania che è il mondo, approntarne un indice e soccorrere con annotazioni discrete le note stesse dellautore, assicurare alla raccolta un titolo, purchessia. Ma coshanno in comune queste costruzioni visionarie in chiave critica, cosa si nasconde, se qualcosa si nasconde, nellagitarsi del fondo dellanimo dellautore, per quel che questi crede daver letto, compreso o frainteso? Cosa nasconde questa ennesima letteratura costruita sulla letteratura, questo scrivere sullo scrivere, che conduce perfino alla morte di un uomo? Una storia romantica, danarchia e bibliofilia, o soltanto un sogno, nellipogeo della notte? Unica traccia, forse, un vecchio calligramma.
LAUTORE
Rocco Infantino vive a Potenza, dove è nato nel 1964. Maturità classica, laurea in legge, giornalista pubblicista, avvocato, batterista sconveniente, lavora da più di trentacinque anni presso una Università. Da ragazzo scriveva testi per recite da oratorio, è stato autore e attore in trasmissioni televisive nelle prime emittenti private locali e nelle radio libere, poi copioni per teatro di figura per una compagnia con la quale, anche come burattinaio, ha fatto diversi spettacoli. Autore di Geometria non euclidea (Lalli, 1987), ha scritto testi per comici, ha firmato negli anni 2003-2008 Arch&tipo, rubrica settimanale di satira per La Gazzetta del Mezzogiorno. È stato coautore e co-conduttore di un ciclo di trasmissioni radio sul jazz, Le donne odiano il jazz? (RadioRedAzione.com). Lettore, appassionato di libri, già direttore editoriale per un breve periodo di Libri, mensile di informazione bibliografica (Edizioni Ermes, 1993), dal 2015 scrive su una rivista on-line (oggi Trattiletterari.it) per lo più sui libri che parlano di libri, oltre che sui temi a contorno del leggere, dello scrivere, della stampa, della ibridazione uomo-macchina e daltro. Lattività pubblicistica comprende interviste e colloqui pubblici, tra gli altri, con vari autori anche della scena culturale nazionale.
