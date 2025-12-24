|
|Nuovo spirometro all'ospedale di Policoro
24/12/2025
di seguito i comunicati stampa dell'Associazione VIVA e della regione Basilicata
Un importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità del Metapontino si è concretizzato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, presso il Presidio Ospedaliero di Policoro, con la consegna ufficiale di un nuovo spirometro destinato al reparto di Pneumologia.
Lapparecchiatura, fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie respiratorie, rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni sanitarie a servizio del territorio. Lo spirometro è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante levento benefico Il Castello Veste Moda, ideato e organizzato da Lara Tataranno e sostenuto dallAssociazione VIVA, da tempo impegnata in iniziative di carattere sociale e sanitario.
La scelta di destinare la donazione a questa specifica apparecchiatura nasce dalla sinergia tra Lara Tataranno e il Dott. Domenico DellEdera, Dirigente del Laboratorio di Genetica di Policoro-Tinchi, che insieme hanno individuato la reale necessità dello spirometro per migliorare lattività diagnostica della struttura ospedaliera.
Alla cerimonia di consegna hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sanitarie, a testimonianza dellattenzione e della vicinanza delle istituzioni al mondo della sanità. Presenti lAssessore Regionale alla Sanità Cosimo Latronico, il Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno, il Commissario dellASM Dott. Maurizio Friolo, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e il Sindaco di Pisticci Domenico Albano.
Lo spirometro è stato ricevuto materialmente dal Dott. Alessandro Zizzo, Dirigente Medico dei reparti di Geriatria, Pneumologia e Cardiologia dellOspedale di Policoro. Hanno inoltre partecipato i Dottori Francesco Lapadula e Maria Luisa Chiruzzi che, insieme alle infermiere Assunta Collarino e Rosanna Molinari, si sono distinti negli anni per limpegno negli screening gratuiti promossi nellambito delle iniziative solidali coordinate da Lara Tataranno. Presente anche il Dott. Rocco Di Leo, Direttore dellUOC di Medicina Interna e dUrgenza.
La donazione dello spirometro rappresenta non solo un concreto supporto allattività clinica, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni, uniti dallobiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità. Inoltre, rappresenta il più bel augurio di un Natale all'insegna della salute e della speranza.
Nota della Regione Basilicata
È la testimonianza tangibile di una comunità che non delega la solidarietà, ma la declina in gesti concreti.
Lo ha sottolineato lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico intervenendo nel reparto di Pneumologia dellospedale di Policoro per la consegna ufficiale di un nuovo spirometro, acquistato dallAssociazione VIVA grazie ai proventi dellevento benefico Il Castello Veste Moda. Lassessore ha rimarcato il valore sussidiario del terzo settore: Quando il talento e la creatività, come quella espressa da Lara Tataranno, si mettono al servizio del bene comune - ha detto Latronico - si innesca un circolo virtuoso che accorcia le distanze tra istituzioni e cittadini. Questo spirometro è il frutto di una mobilitazione collettiva che va a rafforzare la nostra medicina del territorio, proprio lì dove il bisogno di cura si fa più quotidiano.
Per Latronico, il tempismo della donazione assume un significato particolare: A poche ore dal Natale, questo gesto ci ricorda che la sanità è fatta di macchinari e protocolli, certamente, ma vive soprattutto di umanità. La Regione Basilicata è impegnata in un complesso lavoro di riorganizzazione dei servizi, ma sapere di avere al fianco associazioni così dinamiche ci sprona a fare di più e meglio per garantire il diritto alla salute in ogni angolo del nostro territorio.
Un ringraziamento è andato agli operatori sanitari, definiti dallassessore i terminali di questa catena di solidarietà, che sapranno valorizzare al meglio la nuova risorsa tecnologica per la prevenzione e la cura delle patologie respiratorie.
