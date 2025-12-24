Nuovo spirometro all'ospedale di Policoro 24/12/2025 A Policoro, il 23 dicembre 2025, lospedale locale ha ricevuto un nuovo spirometro per il reparto di Pneumologia, potenziando la diagnosi e il monitoraggio delle patologie respiratorie. La donazione, frutto dei fondi raccolti durante levento benefico Il Castello Veste Moda e dellimpegno dellAssociazione VIVA, è stata accolta da istituzioni, sanitari e cittadini, simbolo di collaborazione e solidarietà per rafforzare la sanità del territorio e augurare un Natale di salute e speranza.



di seguito i comunicati stampa dell'Associazione VIVA e della regione Basilicata



Un importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità del Metapontino si è concretizzato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, presso il Presidio Ospedaliero di Policoro, con la consegna ufficiale di un nuovo spirometro destinato al reparto di Pneumologia.

Lapparecchiatura, fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie respiratorie, rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni sanitarie a servizio del territorio. Lo spirometro è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante levento benefico Il Castello Veste Moda, ideato e organizzato da Lara Tataranno e sostenuto dallAssociazione VIVA, da tempo impegnata in iniziative di carattere sociale e sanitario.

La scelta di destinare la donazione a questa specifica apparecchiatura nasce dalla sinergia tra Lara Tataranno e il Dott. Domenico DellEdera, Dirigente del Laboratorio di Genetica di Policoro-Tinchi, che insieme hanno individuato la reale necessità dello spirometro per migliorare lattività diagnostica della struttura ospedaliera.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sanitarie, a testimonianza dellattenzione e della vicinanza delle istituzioni al mondo della sanità. Presenti lAssessore Regionale alla Sanità Cosimo Latronico, il Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno, il Commissario dellASM Dott. Maurizio Friolo, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e il Sindaco di Pisticci Domenico Albano.

Lo spirometro è stato ricevuto materialmente dal Dott. Alessandro Zizzo, Dirigente Medico dei reparti di Geriatria, Pneumologia e Cardiologia dellOspedale di Policoro. Hanno inoltre partecipato i Dottori Francesco Lapadula e Maria Luisa Chiruzzi che, insieme alle infermiere Assunta Collarino e Rosanna Molinari, si sono distinti negli anni per limpegno negli screening gratuiti promossi nellambito delle iniziative solidali coordinate da Lara Tataranno. Presente anche il Dott. Rocco Di Leo, Direttore dellUOC di Medicina Interna e dUrgenza.

La donazione dello spirometro rappresenta non solo un concreto supporto allattività clinica, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni, uniti dallobiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità. Inoltre, rappresenta il più bel augurio di un Natale all'insegna della salute e della speranza.



Nota della Regione Basilicata





È la testimonianza tangibile di una comunità che non delega la solidarietà, ma la declina in gesti concreti.

Lo ha sottolineato lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico intervenendo nel reparto di Pneumologia dellospedale di Policoro per la consegna ufficiale di un nuovo spirometro, acquistato dallAssociazione VIVA grazie ai proventi dellevento benefico Il Castello Veste Moda. Lassessore ha rimarcato il valore sussidiario del terzo settore: Quando il talento e la creatività, come quella espressa da Lara Tataranno, si mettono al servizio del bene comune - ha detto Latronico - si innesca un circolo virtuoso che accorcia le distanze tra istituzioni e cittadini. Questo spirometro è il frutto di una mobilitazione collettiva che va a rafforzare la nostra medicina del territorio, proprio lì dove il bisogno di cura si fa più quotidiano.

Per Latronico, il tempismo della donazione assume un significato particolare: A poche ore dal Natale, questo gesto ci ricorda che la sanità è fatta di macchinari e protocolli, certamente, ma vive soprattutto di umanità. La Regione Basilicata è impegnata in un complesso lavoro di riorganizzazione dei servizi, ma sapere di avere al fianco associazioni così dinamiche ci sprona a fare di più e meglio per garantire il diritto alla salute in ogni angolo del nostro territorio.

Un ringraziamento è andato agli operatori sanitari, definiti dallassessore i terminali di questa catena di solidarietà, che sapranno valorizzare al meglio la nuova risorsa tecnologica per la prevenzione e la cura delle patologie respiratorie.

