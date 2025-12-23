|
|FARBAS e Pro Loco Basilicata insieme per promuovere territorio, ambiente e cultura
23/12/2025
|La Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS) e l'Ente Pro Loco Basilicata APS hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'avvio di una collaborazione stabile per la promozione del territorio, la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la diffusione della cultura della salute e della prevenzione, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L'accordo, della durata di tre anni, nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il legame tra ricerca scientifica, partecipazione civica e promozione delle identità locali, attraverso iniziative educative, sociali e culturali rivolte all'intera comunità lucana. In particolare, il protocollo prevede la pianificazione e la realizzazione di attività congiunte di studio, ricerca, divulgazione e comunicazione quali convegni, seminari, festival, concorsi e percorsi formativi, volte a: diffondere una cultura integrata della tutela ambientale e della salute psico-fisica; promuovere comportamenti responsabili e sostenibili, rispettosi dell'ambiente e delle tradizioni locali; favorire la formazione e la sensibilizzazione sui temi della valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale; stimolare la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza, soprattutto tra i giovani.
La collaborazione si inserisce anche nell'ambito del Progetto LucAS, di cui FARBAS è partner, rafforzando il ruolo delle Pro Loco quali presidi territoriali fondamentali per la diffusione di buone pratiche culturali, ambientali e sociali. "Questo protocollo rappresenta un importante passo avanti nel costruire sinergie tra il mondo della ricerca e quello dell'associazionismo locale», ha dichiarato il Direttore Generale di FARBAS, Dott. Antonio Donato Marra. "Un'alleanza strategica per promuovere sviluppo sostenibile, prevenzione e consapevolezza ambientale". Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell'Ente Pro Loco Basilicata APS, Rocco Franciosa, che ha sottolineato come "la collaborazione con FARBAS rafforzi il ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione del territorio e nella diffusione di una cultura condivisa della tutela ambientale, della salute e delle tradizioni locali". Il protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e rappresenta un quadro di riferimento per future progettualità condivise a beneficio delle comunità lucane.
