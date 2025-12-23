|
|
|Tipica Christmas Edition: il 27 dicembre Vietri di Potenza si accende di sapori, tradizione e Natale
23/12/2025
|È in programma sabato 27 dicembre la terza edizione di Tipica Christmas Edition a Vietri di Potenza, ledizione natalizia di uno dei percorsi gastronomici più partecipati e apprezzati dellestate lucana che aprirà il suo percorso alle ore 19. Levento è in programma in via San Francesco, con ingresso a pochi passi dalla centralissima piazza XXIII Novembre. Non solo gastronomia, ma anche artigianato, mercatini di Natale e presepi. Nel percorso non mancheranno musica e divertimento, oltre a luci e ambientazioni natalizie.
Sarà possibile degustare olio di Vietri, zeppole fritte con e senza alici, patate rosse, calzoni con la minestra, tagliere di salumi e formaggi di capra, uovo fritto con crusco, pasta e fagioli, polpette al sugo, filetti di baccalà in pastellla e peperoni cruschi, focacciotto con hamburger di lucanica e friarielli, un ampio angolo dolci dedicati alla tradizione con castagnole, dolci secchi e calzoncelli, oltre a vin brulè e crepes. Non mancheranno gli strufoli, altro prodotto tipico vietrese, insieme a stand di miele e propoli, birra alla spina, vino rosso locale e bevande calde e varie.
Liniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida e Teatrando con il patrocinio del Comune. Lobiettivo dellorganizzazione è la promozione dei prodotti della terra vietrese. Nel percorso intrattenimento musicale e zampognari con i Musicisti Folk Gregoriani, mentre più tardi in piazza XXIII Novembre ancora musica e divertimento con lanimazione di Events Studio. Non mancheranno anche Babbo Natale ed Elfo per i bambini nel percorso.
Grazie agli organizzatori e volontari che anche in questo periodo natalizio si sono messi a disposizione nellorganizzare questo evento che, negli anni, è diventato ormai un punto di riferimento in Basilicata nel settore dei percorsi eno-gastronomici, ha dichiarato il Sindaco, Christian Giordano, che ha aggiunto: Questa iniziativa va nella direzione giusta, vale a dire creare eventi e iniziative anche in periodi come questo, per provare a rendere ancora più attrattivo il nostro territorio, la Porta della Lucania.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/12/2025 - Picerno: il 27 dicembre la 'Cerimonia dei talenti e laureati'
Celebrare i talenti della nostra comunità significa riconoscere la forza silenziosa che ogni giorno costruisce il volto migliore di Picerno. I nostri giovani, i professionisti, gli artisti, gli sportivi, ognuno, con il proprio impegno, aggiunge un tassello alla storia colle...-->continua
|
|
|23/12/2025 - A Montalbano Jonico la terza edizione di Mani in Pasta con le Nonne Chef
Sabato scorso la casa di riposo per Anziani Sacro Cuore di Montalbano Jonico ha ospitato la terza edizione di Mani in Pasta, iniziativa promossa dalla Pro Loco in collaborazione con lAmministrazione comunale e lassociazione culturale Nonne Chef sezion...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Ruoti riscopre le sue radici: presentato il volume "Ruoti. Storia e Protagonisti"
Levento ha suggellato i 25 anni di attività dellAssociazione Culturale "Recupero Tradizioni Ruotesi", celebrando l'identità locale attraverso la ricerca storica di Rocco Labriola.
RUOTI Una comunità che non dimentica il proprio passato è una comunità c...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Lauria: un gesto che scalda il cuore grazie al Biscottificio Caucci e a SINAPSI
Nel tempo del Natale, quando il valore della condivisione diventa ancora più profondo, a Lauria ha preso forma un gesto semplice ma carico di significato. Grazie alla generosa donazione del Biscottificio Caucci, panettoni artigianali di alta qualità sono stati...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV