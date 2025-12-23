Nel pomeriggio del 22 dicembre Il Soccorso Alpino e Speleologico lucano ha ricevuto il premio Custodi del Pollino dal Commissario del Parco, Luigi Lirangi. Liniziativa, alla sua prima edizione, intende valorizzare i volontari e le associazioni che, con impegno costante e silenzioso, operano per preservare le ricchezze naturalistiche e culturali del Parco Nazionale del Pollino.



Tra i premiati, il Soccorso Alpino di Basilicata che si distingue per il ruolo cruciale che svolge sul territorio. I suoi volontari garantiscono la sicurezza di escursionisti e visitatori, intervenendo in situazioni spesso complesse e pericolose: soccorrono persone bloccate sui sentieri, vittime di incidenti o colte da malori improvvisi, e operano in ambienti difficili come gole, dirupi e aree boschive. Questo servizio non solo salva vite, ma permette anche a chi visita il Parco di farlo in sicurezza, valorizzando un turismo responsabile e sostenibile.



Il Commissario Lirangi, durante la cerimonia, ha sottolineato limportanza della presenza del Soccorso Alpino: «Il loro operato è fondamentale per garantire la tutela dei visitatori e la conservazione del nostro territorio. Grazie a questi volontari, il Parco può essere scoperto in sicurezza, promuovendo un turismo sempre più consapevole e rispettoso dellambiente».



Il premio riconosce non solo la professionalità dei volontari, ma anche il loro spirito di dedizione e altruismo. Per il Soccorso Alpino, ricevere il riconoscimento dei Custodi del Pollino significa vedere valorizzato il lavoro quotidiano svolto sul territorio, spesso in condizioni difficili e con grande sacrificio personale, a beneficio della comunità e della sicurezza pubblica.