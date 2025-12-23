HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Soccorso Alpino Basilicata tra i premiati come Custode del Pollino

23/12/2025

Nel pomeriggio del 22 dicembre Il Soccorso Alpino e Speleologico lucano ha ricevuto il premio Custodi del Pollino dal Commissario del Parco, Luigi Lirangi. Liniziativa, alla sua prima edizione, intende valorizzare i volontari e le associazioni che, con impegno costante e silenzioso, operano per preservare le ricchezze naturalistiche e culturali del Parco Nazionale del Pollino.

Tra i premiati, il Soccorso Alpino di Basilicata che si distingue per il ruolo cruciale che svolge sul territorio. I suoi volontari garantiscono la sicurezza di escursionisti e visitatori, intervenendo in situazioni spesso complesse e pericolose: soccorrono persone bloccate sui sentieri, vittime di incidenti o colte da malori improvvisi, e operano in ambienti difficili come gole, dirupi e aree boschive. Questo servizio non solo salva vite, ma permette anche a chi visita il Parco di farlo in sicurezza, valorizzando un turismo responsabile e sostenibile.

Il Commissario Lirangi, durante la cerimonia, ha sottolineato limportanza della presenza del Soccorso Alpino: «Il loro operato è fondamentale per garantire la tutela dei visitatori e la conservazione del nostro territorio. Grazie a questi volontari, il Parco può essere scoperto in sicurezza, promuovendo un turismo sempre più consapevole e rispettoso dellambiente».

Il premio riconosce non solo la professionalità dei volontari, ma anche il loro spirito di dedizione e altruismo. Per il Soccorso Alpino, ricevere il riconoscimento dei Custodi del Pollino significa vedere valorizzato il lavoro quotidiano svolto sul territorio, spesso in condizioni difficili e con grande sacrificio personale, a beneficio della comunità e della sicurezza pubblica.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
23/12/2025 - Soccorso Alpino Basilicata tra i premiati come Custode del Pollino

Nel pomeriggio del 22 dicembre Il Soccorso Alpino e Speleologico lucano ha ricevuto il premio Custodi del Pollino dal Commissario del Parco, Luigi Lirangi. Liniziativa, alla sua prima edizione, intende valorizzare i volontari e le associazioni che, con impegno costante e ...-->continua
23/12/2025 - A Francavilla in Sinni la II edizione di Vicoli - Luoghi di ritorno

Il 27 Dicembre a Francavilla in Sinni il Circolo Arci FrancaViva, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il patrocinio del Comune, presenta la seconda edizione di VICOLI-Luoghi di ritorno .
Un programma ricco di eventi dedicato alla riscoperta e ...-->continua
23/12/2025 - A Potenza lAlbero della Sicurezza: elmetti da lavoro per sensibilizzare sulla tutela dei lavoratori

La Direzione regionale Inail Basilicata partecipa alliniziativa del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Potenza (MLAC) riguardante Lalbero della Sicurezza.



Vicino alla centralissima sede del Comune di Potenza, in Piazza del Sed...-->continua
22/12/2025 - La Fiamma Olimpica arriva a Potenza: Mario Cucinella portatore dei valori di Pace e Accoglienza

La fiaccola delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, partita il 6 dicembre da Roma, sta percorrendo con
la carovana olimpica tutta lItalia per arrivare il 6 febbraio a Milano per accendere il braciere olimpico e
arriverà in Basilicata il 28 dice...-->continua

E NEWS










WEB TV

22/12/2025 - LOra Prima dellAlba: a Corleto Perticara il presepe vivente il 28 dicembre e il 3 gennaio

22/12/2025 - LOra Prima dellAlba: a Corleto Perticara il presepe vivente il 28 dicembre e il 3 gennaio

22/12/2025 - Rotonda Capitale Rurale Sentieri del Benessere unisce comunità, cultura e tradizioni

22/12/2025 - Rotonda Capitale Rurale Sentieri del Benessere unisce comunità, cultura e tradizioni

20/12/2025 - Proiettato a Senise il documentario dedicato al dottor Carlo Fortunato

20/12/2025 - Proiettato a Senise il documentario dedicato al dottor Carlo Fortunato

20/12/2025 - Senise. Impegno, passione, sogni: incontro con Fabrizio Ravanelli

20/12/2025 - Senise. Impegno, passione, sogni: incontro con Fabrizio Ravanelli

14/12/2025 - Serie D G/H: FC Francavilla - Sarnese 0-4

14/12/2025 - Serie D G/H: FC Francavilla - Sarnese 0-4



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo