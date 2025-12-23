|
|
|A Potenza lAlbero della Sicurezza: elmetti da lavoro per sensibilizzare sulla tutela dei lavoratori
23/12/2025
|La Direzione regionale Inail Basilicata partecipa alliniziativa del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Potenza (MLAC) riguardante Lalbero della Sicurezza.
Vicino alla centralissima sede del Comune di Potenza, in Piazza del Sedile, sarà allestito un albero di Natale stilizzato, realizzato mediante lutilizzo di elmetti di protezione da lavoro collocati su una rete metallica di cantiere.
Un segno simbolico ed immediato, un invito a non abbassare mai lattenzione, a prevenire e proteggere la vita di lavoratori e lavoratrici, evocando ogni casco la fragilità ed il valore di ogni persona.
Il luogo di allestimento dellalbero è volto a favorire massima visibilità e coinvolgimento rispetto alla sicurezza, valore imprescindibile e dovere verso ogni persona che lavora.
Domani, martedì 23 dicembre, ore 12,30, presso la Sala dellArco del Comune di Potenza vi sarà la presentazione dellidea progettuale.
Confidando nella presenza, affinchè anche la divulgazione delliniziativa in parola possa costituire unulteriore occasione di sensibilizzazione sul tema della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, si saluta cordialmente
La direttrice regionale
f.to d.ssa Lucia Carmen Angiolillo
La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non possono essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la presente comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il messaggio e dare tempestiva comunicazione dellerrata ricezione, in forma di risposta scritta al mittente.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV