A Potenza lAlbero della Sicurezza: elmetti da lavoro per sensibilizzare sulla tutela dei lavoratori

23/12/2025

La Direzione regionale Inail Basilicata partecipa alliniziativa del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di Potenza (MLAC) riguardante Lalbero della Sicurezza.



Vicino alla centralissima sede del Comune di Potenza, in Piazza del Sedile, sarà allestito un albero di Natale stilizzato, realizzato mediante lutilizzo di elmetti di protezione da lavoro collocati su una rete metallica di cantiere.

Un segno simbolico ed immediato, un invito a non abbassare mai lattenzione, a prevenire e proteggere la vita di lavoratori e lavoratrici, evocando ogni casco la fragilità ed il valore di ogni persona.



Il luogo di allestimento dellalbero è volto a favorire massima visibilità e coinvolgimento rispetto alla sicurezza, valore imprescindibile e dovere verso ogni persona che lavora.



Domani, martedì 23 dicembre, ore 12,30, presso la Sala dellArco del Comune di Potenza vi sarà la presentazione dellidea progettuale.



Confidando nella presenza, affinchè anche la divulgazione delliniziativa in parola possa costituire unulteriore occasione di sensibilizzazione sul tema della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, si saluta cordialmente



La direttrice regionale

f.to d.ssa Lucia Carmen Angiolillo





