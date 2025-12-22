La fiaccola delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, partita il 6 dicembre da Roma, sta percorrendo con

la carovana olimpica tutta lItalia per arrivare il 6 febbraio a Milano per accendere il braciere olimpico e

arriverà in Basilicata il 28 dicembre dove lArchistar Mario Cucinella porterà la Fiamma Olimpica nella tappa

di Potenza, percorrendo la propria frazione di staffetta con partenza da Via Ciccotti E, 10 verso le ore 19.00.

Come mai il famoso architetto nato a Palermo, con studio a Napoli e Milano che realizza progetti in tutto il

mondo sarà proprio a Potenza per portare la fiaccola olimpica?

Nei mesi scorsi la Fondazione Milano Cortina 2026 ha contattato la Fondazione Città della Pace per i Bambini

Basilicata per individuare una personalità che rappresentasse i principi e i valori della Pace, inclusione,

rispetto e amicizia, i pilastri che danno vita allo spirito Olimpico.

Mario Cucinella da sempre sostenitore della Fondazione Città della Pace, è stato selezionato per

rappresentare valori universali che attraverso il simbolo della Fiamma Olimpica, trascendono confini, culture

e generazioni.

LArchitetto Cucinella ha contribuito infatti in modo significativo alle attività della Fondazione, donando il

progetto per la realizzazione dellAbitazione della Pace a Scanzano Jonico: una casa ecosostenibile,

inaugurata nel 2022 insieme al Premio Nobel per la Pace Jody Williams, che accoglie famiglie di rifugiati e

richiedenti asilo. Un luogo che non è solo una splendida architettura, ma soprattutto un autentico simbolo

di accoglienza, dialogo e convivenza pacifica.

MARIO CUCINELLA

Mario Cucinella (Palermo,29 agosto 1960). Dal 1987 al 1992 lavora nello studio di Renzo Piano a Genova e

a Parigi, come responsabile di progetto. Nel 1992 fonda Mario Cucinella Architects (MCA) a Parigi e nel 1999

a Bologna. Dal 1998 insegna in vari atenei (Facoltà di Architettura di Ferrara, Università di Nottingham,IED di

Torino, Università Federico II di Napoli).

Nel 2009 ha vinto il premio MIPIM (Marché International des Professionnels d'Immobilier) nella

categoria green building con il Centre for Sustainable Energy Technologies (CSET) e nel 2011 vince di nuovo

il premio nella stessa categoria con la sede centrale italiana della 3M.

Nel 2017 ha curato il Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2018 intitolato Arcipelago Italia.

È direttore del comitato scientifico di PLEA (Passive and Low Energy Architecture). Nel 2016 il suo lavoro

viene riconosciuto con la International Fellowship del Royal Institute of British Architects e l'anno successivo,

con la Honorary Fellowship dell'American Institute of Architects (2017).

Nel 2022 insieme al Premio Nobel per la Pace Jody Williams ha inaugurato l'Abitazione per la Pace promossa

dalla Fondazione Città della Pace e realizzata, grazie ad una raccolta fondi lanciata dall'attrice ed attivista

Sharon Stone, presso Scanzano Jonico dove sono ospitate famiglie di rifugiati.

Nel 2023 il progetto presentato dal raggruppamento guidato da Mario Cucinella si aggiudica la gara per la

progettazione e la costruzione del Padiglione italiano allExpo 2025 di Osaka: il Padiglione Italia rappresenta

una versione moderna della città ideale, immagine simbolo del Rinascimento italiano.

Lo studio Mario Cucinella Architects, da lui fondato, ha realizzato e ha in corso di realizzazione progetti

in Europa, Cina, Africa, Medio Oriente e Sud America.