L'iniziativa, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri, ha rappresentato un momento di confronto sul fenomeno migratorio italiano e sulle strategie per contrastare lo spopolamento dei borghi attraverso il turismo delle origini e nuove opportunità di sviluppo territoriale.

Il direttore generale dell'APT Basilicata, Margherita Sarli, è intervenuta all'evento insieme a rappresentanti istituzionali nazionali tra cui il Senatore Maurizio Gasparri, Simone Billi, l'imprenditore Daniele Kihlgren, Fiorello Primi, presidente Associazione Borghi più belli d'Italia, Angelo Sollazzo, fondatore e Presidente Emerito CIM e Guido D'Amico, presidente Confimpreseitalia.



Sarli ha raccontato lesperienza di Roots-In, la Borsa internazionale del turismo delle origini, che si che si è svolta a Matera, dal 16 al 21 novembre scorsi, spiegando come sia stato un laboratorio dinamico su un segmento ancora da esplorare e che necessita di interventi mirati e concreti. Ha infine ringraziato la CIM per la collaborazione e per linvito allevento odierno, auspicando collaborazioni future, qualora la Borsa dovesse essere confermata dalla Regione Basilicata.