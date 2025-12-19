Lunedì 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 17:00, la città di Ferrandina ospiterà un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del suo patrimonio identitario più prezioso: lolivo. Presso lEx Convento di Santa Chiara, si terrà la presentazione ufficiale del progetto "Ferrandina Terra di Ulivi", uniniziativa inserita nell'ambito del progetto "Arte nel Paesaggio Rurale" (Bando/operazione 19.2.B.3).



Levento si aprirà con un convegno tecnico-istituzionale volto a illustrare le finalità del progetto, che mira a promuovere l"oro verde" ferrandinese come volano di sviluppo turistico e culturale.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, e di Francesco Mancini presidente della Provincia di Matera, interverranno: Angelo Zizzamia, vice-sindaco di Ferrandina, sul tema della valorizzazione del territorio; Giuseppe Silvaggi (progettista) e Antonio Pecci (Unibas), che illustreranno i dettagli tecnici e scientifici del progetto "Ferrandina Terra di Ulivi".



A seguire, la Tavola rotonda dal titolo "La valorizzazione del territorio e le nuove sfide tra opportunità e criticità: limportanza del fare rete". Il dibattito vedrà il confronto tra i principali attori della filiera e delle associazioni (FAI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, OPROL, Città dellOlio, ALSIA, Ordine dei Dottori Agronomi).



Le conclusioni saranno affidate a Carmine Cicala, assessore regionale alle Politiche Agricole. Durante lincontro verrà inoltre presentato il protocollo per l'utilizzo del logo e del QR Code dedicato al progetto.



La manifestazione, alle 19.00, si sposterà poi nel suggestivo scenario di Rione Piana, dove la celebrazione della terra incontrerà il folklore e lenogastronomia, con la visita al Presepe delle Chianajole che per loccasione ospita il Gruppo Folk Ferrandinese "Daniele Gallo" in "Cantiamo il Presepe" e lanimazione per bambini (ore 17.00) "Enjoy Pippi Christmas".



La serata sarà arricchita da degustazioni di olio nuovo e vini locali, con la partecipazione dei sommelier AIS Basilicata, e da momenti musicali con Marilea Loizzo, Mattia Matera e Patrick Mancuso. La poesia di Franco Arminio, letta da Andrea Patrone, offrirà uno sguardo lirico sul paesaggio e sullanima del territorio.



