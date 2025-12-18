|
|A Tursi torna la magia del Presepe vivente
18/12/2025
|Tursi si prepara a rivivere la magia del Natale con una delle manifestazioni più suggestive e attese del periodo festivo: il Presepe Vivente, in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, nello straordinario scenario del Rione Rabatana.
Liniziativa, a cura dellAmministrazione Comunale di Tursi, in collaborazione con Virtus Ingegneria, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi natalizi lucani, capace di unire spiritualità, tradizione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del borgo.
Il cuore antico della città si trasformerà in una vera e propria Betlemme a cielo aperto, grazie a un percorso immersivo che guiderà i visitatori tra vicoli, grotte e scorci medievali, animati da figuranti in abiti depoca, antichi mestieri, scene di vita quotidiana e rappresentazioni della Natività. Unesperienza emozionale che coinvolge lintera comunità locale e richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.
Il Presepe Vivente di Tursi non è solo una rievocazione religiosa, ma anche un importante momento di promozione turistica e culturale, capace di mettere in luce lidentità del territorio, la bellezza della Rabatana e il forte senso di appartenenza della cittadinanza.
Per agevolare laccesso allarea dellevento, saranno attive navette gratuite dalle ore 17:15 alle ore 21:15, con partenza da Viale SantAnna (vicinanze Life Cafè).
Levento gode del supporto istituzionale di APT Basilicata e Regione Basilicata, a conferma del valore strategico delliniziativa nel panorama delle manifestazioni natalizie regionali.
Unoccasione imperdibile per vivere il Natale in un contesto unico, dove storia, fede e tradizione si fondono in uno spettacolo suggestivo e senza tempo.
|
