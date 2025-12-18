|
|
|A Potenza la mostra ''Regine e guerriere''
18/12/2025
|Regine e guerriere è il titolo della mostra personale di Karmil Cardone che si terrà dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 alla Galleria Civica di Palazzo Loffredo, di Potenza. In esposizione le recenti opere dellartista visuale: laureato in Storia dell'Arte e dello Spettacolo alla Sapienza di Roma, con un vasto curriculum artistico alle spalle (Biennale di Venezia - Padiglione Italia Basilicata; XV^ Biennale de la Méditerranée di Salonicco, in Grecia; Word Event Young Artist di Nottingham, in Inghilterra; IX^ Edizione del Premio Celeste di Roma; New Future di Bologna; Mediterranea - 16ª Biennale dei Giovani Artisti di Ancona; Borders & Disorders di Venezia; Studio 73 Art Gallery di Brixton, a Londra; Tesori contemporanei sul 40° parallelo nord di Yerevan, in Armenia; etc.).
La sua ricerca artistica, di timbro figurativo-espressivo, si basa sulluso di nuovi linguaggi estetici e sullimpiego di strumenti e materiali innovativi come: la stampa 3d, la resina e la ceramica liquida. La mostra potentina, a cura dellAssociazione Sefora Cardone ETS e con il patrocinio del Comune di Potenza, indaga la presenza - nel contemporaneo - di figure mitologiche, storiche e simboliche (come ad esempio: Astrid di Norvegia; Teruko del Giappone, Giovanna dispirazione iconografica gotica e Alessandra dai tratti visionari e stilizzati) giocando sul concetto della dualità degli opposti, ovvero della grazia e della forza, che nel mito greco sono identificati nellunione tra Afrodite (dea dellamore) e Ares (dio della guerra). Con questa mostra Karmil Cardone intende dimostrare che allartista spetta, oggi, il compito di usare le moderne tecniche pittoriche per ricostituire (intorno agli stati, sempre più diffusi, di disordine e confusione) un senso di bellezza e armonia.
L inaugurazione sarà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18:00 con la partecipazione dell Assessore alla Cultura, Roberto Falotico.
La presentazione sarà a cura del critico darte Rino Cardone.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/12/2025 - A Tursi torna la magia del Presepe vivente
Tursi si prepara a rivivere la magia del Natale con una delle manifestazioni più suggestive e attese del periodo festivo: il Presepe Vivente, in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, nello straordinario scenario del Rione Rabatana.
<...-->continua
|
|
|18/12/2025 - A Senise aperto l'itinerario de 'Il borgo dei presepi' a cura della Pro Loco
Proseguono le iniziative natalizie promosse dalla Pro Loco di Senise APS e anche questanno non poteva mancare il Borgo dei Presepi, il concorso, patrocinato dal Comune di Senise, ha lobiettivo di unire tradizione, creatività e promozione del territorio.
<...-->continua
|
|
|18/12/2025 - A Potenza la mostra ''Regine e guerriere''
Regine e guerriere è il titolo della mostra personale di Karmil Cardone che si terrà dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 alla Galleria Civica di Palazzo Loffredo, di Potenza. In esposizione le recenti opere dellartista visuale: laureato in Storia dell...-->continua
|
|
|18/12/2025 - Ferrandina si illumina di magia: torna il Presepe Vivente 2025
Ferrandina si prepara a rivivere la magia del Natale con la seconda edizione del Presepe Vivente, un evento che trasforma il centro storico in un racconto a cielo aperto. Il 20 e 21 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 21:30, il Chiostro Purgatorio si accenderà di ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV