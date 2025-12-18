Regine e guerriere è il titolo della mostra personale di Karmil Cardone che si terrà dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 alla Galleria Civica di Palazzo Loffredo, di Potenza. In esposizione le recenti opere dellartista visuale: laureato in Storia dell'Arte e dello Spettacolo alla Sapienza di Roma, con un vasto curriculum artistico alle spalle (Biennale di Venezia - Padiglione Italia  Basilicata; XV^ Biennale de la Méditerranée di Salonicco, in Grecia; Word Event Young Artist di Nottingham, in Inghilterra; IX^ Edizione del Premio Celeste di Roma; New Future di Bologna; Mediterranea - 16ª Biennale dei Giovani Artisti di Ancona; Borders & Disorders di Venezia; Studio 73 Art Gallery di Brixton, a Londra; Tesori contemporanei sul 40° parallelo nord di Yerevan, in Armenia; etc.).

La sua ricerca artistica, di timbro figurativo-espressivo, si basa sulluso di nuovi linguaggi estetici e sullimpiego di strumenti e materiali innovativi come: la stampa 3d, la resina e la ceramica liquida. La mostra potentina, a cura dellAssociazione Sefora Cardone ETS e con il patrocinio del Comune di Potenza, indaga la presenza - nel contemporaneo - di figure mitologiche, storiche e simboliche (come ad esempio: Astrid di Norvegia; Teruko del Giappone, Giovanna dispirazione iconografica gotica e Alessandra dai tratti visionari e stilizzati) giocando sul concetto della dualità degli opposti, ovvero della grazia e della forza, che nel mito greco sono identificati nellunione tra Afrodite (dea dellamore) e Ares (dio della guerra). Con questa mostra Karmil Cardone intende dimostrare che allartista spetta, oggi, il compito di usare le moderne tecniche pittoriche per ricostituire (intorno agli stati, sempre più diffusi, di disordine e confusione) un senso di bellezza e armonia.

L inaugurazione sarà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18:00 con la partecipazione dell Assessore alla Cultura, Roberto Falotico.

La presentazione sarà a cura del critico darte Rino Cardone.