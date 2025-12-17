|
|
|Venosa, presentati i risultati del restauro del Castello e inaugurato il nuovo percorso nelle Cisterne romane
17/12/2025
|Martedì 23 dicembre alle ore 11:30, presso la Sala conferenze del Museo archeologico Nazionale Mario Torelli di Venosa, si terrà la presentazione dei risultati del progetto di restauro e valorizzazione del Castello, seguita dallinaugurazione del nuovo percorso di visita nelle Cisterne romane. Liniziativa, promossa dai Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, restituisce alla comunità uno degli interventi più rilevanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale lucano. Il progetto arricchisce lofferta del Museo con un itinerario inedito tra le antiche cisterne, straordinaria testimonianza di ingegneria idraulica romana e della complessa stratificazione storica del sito. Lintervento rientra nel Programma Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed è stato attuato dal Segretariato Regionale MIC per la Basilicata.
