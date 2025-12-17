HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Venosa, presentati i risultati del restauro del Castello e inaugurato il nuovo percorso nelle Cisterne romane

17/12/2025

Martedì 23 dicembre alle ore 11:30, presso la Sala conferenze del Museo archeologico Nazionale Mario Torelli di Venosa, si terrà la presentazione dei risultati del progetto di restauro e valorizzazione del Castello, seguita dallinaugurazione del nuovo percorso di visita nelle Cisterne romane. Liniziativa, promossa dai Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, restituisce alla comunità uno degli interventi più rilevanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale lucano. Il progetto arricchisce lofferta del Museo con un itinerario inedito tra le antiche cisterne, straordinaria testimonianza di ingegneria idraulica romana e della complessa stratificazione storica del sito. Lintervento rientra nel Programma Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed è stato attuato dal Segretariato Regionale MIC per la Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
17/12/2025 - Potenza: consegnate al Teatro Stabile le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Nella serata di ieri, il Teatro comunale Francesco Stabile di Potenza ha alzato il sipario sulla Cerimonia di consegna delle Onorificenze dellOrdine Al Merito della Repubblica Italiana.
Dinanzi ad una platea gremita di cittadini e delle massime autorità civili e mil...-->continua
17/12/2025 - A Potenza la voce dei bambini contro la guerra e per la sostenibilità

Lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno presenta levento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di Potenza. Liniziativa si svolge nellambito del progetto La cura è la via per la pa...-->continua
17/12/2025 - A Valsinni il 19 dicembre Note e Sapori di Natale

Prende il via il 19 dicembre, in Piazza Carmine a Valsinni, la I Edizione del Progetto edizione del progetto Note e Sapori di Natale, promosso dal Comune di Valsinni. L'Iniziativa entra nelle attività previste dai Progetti R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per ...-->continua
17/12/2025 - A Tramutola dibattito sull'inquinamento delle acque del lago del Pertusillo

A Tramutola ha avuto luogo il convegno dal titolo Uno sguardo sul lago
fortemente voluto dal WWF regionale e dal nucleo operativo Alta Val
dAgri e dalle associazioni ambientaliste, grazie alla supporto della
locale amministrazione, attenta e sen...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo