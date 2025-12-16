|
|''Arbëresh Mediterraneo'': a Senise il 17 dicembre formazione su cultura, identità e marketing digitale
16/12/2025
|Nuovo appuntamento domani 17 dicembre 2025 per il progetto Arbëresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata e promosso da una partnership di Comuni guidata da San Paolo Albanese, e che include Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese. Una giornata dedicata alla formazione che si terrà a Senise, sede dellassociazione Terra Mediterranea, partner del progetto che cura le attività nella propria comunità territoriale, coinvolgendo studenti, associazioni e imprese.
Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo, e recita la relazione evoca la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni e appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace ed economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche larticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha affiancato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Voci dal Pollino di San Paolo Albanese e Terra Mediterranea di Senise.
Sono tre le principali azioni progettuali: una prima legata a incontri e seminari tra studio e ricerca con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, e una azione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.
Il 17 dicembre a Senise sarà dunque una giornata dedicata alla formazione dal titolo, come da progetto, La bottega del web, presso lenoteca La cantina di Andrea a partire dalle 11.00, a cura dellAssociazione Terra Mediterranea in collaborazione con Fondazione Appennino. Si tratteranno temi legati alla valorizzazione dellidentità arbëresh, della storia e della cultura locale, del marketing e delle nuove tecnologie.
La giornata inizierà con i saluti del sindaco di San Paolo Albanese (comune capofila) Mosè Antonio Troiano e lintroduzione a cura di Terra Mediterranea dal titolo Paesaggi e passaggi della storia. Un percorso che in queste settimane sta coinvolgendo anche i ragazzi dellI.I.S. Sinisgalli di Senise. La sessione di formazione seguirà con La bottega del web a cura di Fondazione Appennino, in continuità con le attività di formazione tenute negli altri comuni del progetto sui temi della promozione e del marketing del prodotto culturale locale.
Il pomeriggio continuerà con la formazione a partire dalle 15.00 con un approfondimento di Pasquale Dragonetti su Paesaggi e passaggi della storia, al quale seguirà con il laboratorio Nuovi linguaggi, Storytelling Arbëresh a cura di Ettore Bonanno di Fili Meridiani, associazione che si occupa di divulgazione linguistica e culturale sullArberia, attraverso in particolare i linguaggi digitali. Al termine approfondimento sul marketing territoriale a cura di Fondazione Appennino.
