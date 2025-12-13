Rotonda: lAzione Cattolica continua il suo cammino assieme a 102 tesserati 13/12/2025 Continua limpegno e il cammino dellAzione Cattolica di Rotonda, con al fianco il parroco, don Gianni Forte, ed i suoi 102 tesserati. Dopo la celebrazione della Santa Messa, le tessere sono state consegnate ai soci rotondesi direttamente dal presidente Diocesano, Giuseppe Propato, e dal presidente Parrocchiale, Giuseppe Lauria.



Il discorso del presidente Parrocchiale, Giuseppe Lauria



Caro don Gianni, nostro parroco, cari associati allAzione Cattolica, cari parrocchiani tutti,



la giornata di adesione, di tesseramento allAzione Cattolica costituisce un momento altamente significativo per la vita di questa associazione, della nostra associazione, che ormai dal 1867, da 158 anni, si pone dentro il contesto ecclesiale, vivendo e proponendo i propri principi ispiratori, ovvero lobbedienza al Romano Pontefice e, quindi, a tutti coloro che sono costituiti pastori nella Chiesa, la sollecitudine educativa alla vita di fede, la solerzia a vivere i principi evangelici dentro un certo impegno sociale e una diffusa dedizione alla carità evangelica verso gli ultimi.

Questi principi ispiratori caratterizzano anche la nostra associazione parrocchiale di Azione Cattolica, che da oltre cento anni, si pone, di fianco al parroco e sotto la guida di esso, per rendere concreta la propria identità delineata, appunto, da quei principi ispiratori sopra pronunciati.

Guardando con lo sguardo della fede a questa profonda e alta tradizione, che si staglia imponente dinanzi a noi e a cui ci appressiamo in punta di piedi, ponendoci dentro di essa, la giornata di tesseramento allAzione Cattolica non costituisce e non può costituire un mero passaggio amministrativo di fredda registrazione o di superficiale adesione, ma viene ad assumere, in un contesto che tocca la profondità del mistero di salvezza, come la solennità della Immacolata Concezione di Maria, un carattere spiccatamente spirituale, in cui, insieme a Maria, Madre e Modello, noi tutti, associati di AC, pronunciamo il nostro «Sì», forte e convinto, al Signore Gesù Cristo, riconosciuto come Salvatore e Luce del mondo; ci abbondoniamo e ci ritroviamo dentro questa relazione di salvezza, che ci fa cantare insieme allApostolo Pietro sul Tabor: «È bello per noi essere qui»; rinvigoriamo la volontà di rifarci a quei principi ispiratori e identitari della nostra associazione.

Come Maria, la Vergine santissima, la Tota Pulchra, questo nostro «Sì» si esprime, innanzitutto, nel canto del Magnificat, in un rendimento di grazie al Signore, che si innalza allinizio dellanno associativo che vedrà impegnati ben 102 tesserati, appartenenti a tutti e tre i settori di AC: ACR 30 bambini; ACG 14 giovani; ACA 58 adulti. A tutti rivolgo un augurio di buon cammino!

Come Maria, la Madre di Dio, la Gratia Plena, questo nostro «Sì» si esprime anche in un rendimento di grazie per lanno associativo appena trascorso, che ha visto il dono della canonizzazione di Piergiorgio Frassati, tesserato di AC, in piazza San Pietro, a Roma, lo scorso 7 settembre, durante la quale ha partecipato anche una delegazione della nostra AC parrocchiale. E tale partecipazione si è arricchita di ulteriori sentimenti di gratitudine e ringraziamento, data lorganizzazione del Percorso Frassati, lo scorso 4 luglio, proprio nella nostra comunità cittadina, nella nostra parrocchia, che ha visto giovani di AC di tutta la regione confluire qui, a Rotonda, per pregare insieme il Signore, condividere la gioia della fede e la fraternità nel pellegrinaggio della vita.

Tale rendimento di grazie si esprime, ancor più, per gli innumerevoli volti che ogni giorno lassociazione ha coinvolto e continua a coinvolgere nel suo cammino.

Il primo pensiero va ad ogni singolo associato, alle famiglie di ognuno di essi, in modo particolare agli associati più giovani, i quali, seppur non molti, costituiscono una ventata di freschezza per tutta lassociazione, e le famiglie dei ragazzi di ACR, per la fiducia che continuano ad esprimerci, tesserando i loro figli e le loro figlie, nella collaborazione al compito educativo che gli è proprio.

Mi si permetta, inoltre, di salutare e ringraziare il Presidente diocesano di AC, che costituisce per me un decisivo punto di riferimento e di confronto, come anche tutti i membri del Consiglio direttivo, che mi hanno coadiuvato e affiancato e continuano a fare ciò dentro uno spirito di edificante e totale servizio per la Chiesa e per lassociazione.

In ultimo, ma non per ultimo, il mio ringraziamento va al nostro parroco, don Gianni, assistente della nostra associazione. Caro don Gianni, sentimenti di profondissima stima si intrecciano al ringraziamento per il dono della tua paternità spirituale, espressa concretamente e fattivamente verso tutta lassociazione e verso ogni singolo membro dellassociazione stessa: con intelligenza, spirito evangelico e dedizione ecclesiale ci hai sempre invitato a vivere il cammino verso lAlto, di frassatiana memoria, nella concretezza dei legami ecclesiali e, quindi, parrocchiali, integrando e valorizzando la pluralità e la diversità, che non costituiscono mai un ostacolo, ma sempre una risorsa. Grazie di vero cuore per il tuo accompagnamento sapiente e puntuale, grazie di vero cuore per il tuo impegno per noi, grazie di vero cuore per la tua testimonianza di fede e dedizione per la Chiesa. Riconoscendoti, non solo burocraticamente, bensì effettivamente come nostro maestro e nostra guida, a nome di tutta lassociazione voglio esprimerti tutto il nostro senso di riconoscimento e la nostra stima e rinnovare a te un profondo desiderio di evangelica obbedienza. Grazie!

«È bello per noi essere qui»: queste sono le parole che ci accompagneranno nel percorso associativo 2025/2026, queste parole che lApostolo Pietro esprime al culmine di una esperienza coinvolgente, attraente e sorprendente di relazione con il Signore. Possa il nostro cammino associativo farci crescere in vera umanità ed esperienza di Dio, così da essere sempre più coinvolti, attratti e sorpresi dal Cristo che era, che è e che viene.

Buon cammino!

