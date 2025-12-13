HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Liceo Scientifico di Ferrandina protagonista al Green Game: quarta finale nazionale consecutiva

13/12/2025

Il Liceo Scientifico di Ferrandina dellI.I.S. BernaldaFerrandina si conferma protagonista nazionale del Green Game, lolimpiade dedicata alla chimica verde e alla sostenibilità. Dal 2022 a oggi, sotto la guida del dirigente Giosuè Ferruzzi, la scuola ha costruito un percorso di eccellenza culminato in podi consecutivi: terzo posto, titolo di Campioni dItalia, medaglia dargento e, l11 dicembre 2025, il primo posto nella fase preliminare nazionale. Un risultato che testimonia continuità didattica, preparazione degli studenti e qualità del lavoro dei docenti, proiettando listituto verso la Finalissima di Roma del 31 marzo.

Di seguito il comunicato stampa


Il Liceo Scientifico di Ferrandina dellI.I.S. BernaldaFerrandina, sotto la guida del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, continua a distinguersi nella storia del Green Game, la grande olimpiade di chimica verde (green chemistry), educazione ambientale e sostenibilità, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia. Un percorso che, per questa scuola, è diventato un autentico cammino di crescita, di risultati e di conferme.
Il viaggio inizia nellanno scolastico 2022/2023, quando la classe 1A del Liceo Scientifico sale per la prima volta sul podio nazionale, conquistando un prestigioso 3° posto. Un risultato che segna linizio di una tradizione di eccellenza e apre la strada a successi ancora più importanti.
Lanno successivo, la stessa classe  ormai 2A  compie unimpresa straordinaria: migliora il risultato precedente e si laurea Campione dItalia, conquistando il 1° posto assoluto alla Finalissima Nazionale del Green Game.
Un trionfo che premia limpegno, la preparazione e la dedizione degli studenti, accompagnati nel loro percorso formativo dai docenti dellistituto, tra cui la prof.ssa Rosa Marmo, docente di scienze naturali, chimica e biologia.
Nel 2024/2025 arriva la terza conferma consecutiva: il Liceo Scientifico sale ancora una volta sul podio nazionale, classificandosi al 2° posto. Una medaglia dargento che testimonia la continuità del lavoro svolto e la capacità della scuola di mantenere standard altissimi anno dopo anno.
E poi arriva la data più recente: 11 dicembre 2025.
Il Liceo Scientifico di Ferrandina viene nuovamente selezionato per la Finalissima Nazionale del Green Game, per il quarto anno consecutivo, e lo fa nel miglior modo possibile: ottenendo il 1° posto nella fase preliminare.
Alle sue spalle due istituti di grande tradizione:
I.I.S. Pancaldo di Savona, 2° classificato
I.I.S. Marco Polo di Genova, 3° classificato
Un risultato che conferma ancora una volta la solidità del percorso didattico e la straordinaria preparazione degli studenti.
La scuola ora si prepara alla prova più importante:
Roma  31 marzo.
Qui si terrà la Finalissima Nazionale del Green Game, lappuntamento che metterà a confronto le migliori classi italiane in materia di chimica verde, sostenibilità e tutela dellambiente.
La comunità scolastica, le famiglie e tutto il territorio fanno sentire il proprio sostegno agli studenti, che in questi quattro anni hanno portato in alto il nome della Basilicata con impegno, passione e una preparazione impeccabile.
In bocca al lupo, ragazzi!
Il vostro percorso è già un esempio di eccellenza e orgoglio per tutta Ferrandina.



