|Il Liceo Scientifico di Ferrandina protagonista al Green Game: quarta finale nazionale consecutiva
13/12/2025
|Il Liceo Scientifico di Ferrandina dellI.I.S. BernaldaFerrandina si conferma protagonista nazionale del Green Game, lolimpiade dedicata alla chimica verde e alla sostenibilità. Dal 2022 a oggi, sotto la guida del dirigente Giosuè Ferruzzi, la scuola ha costruito un percorso di eccellenza culminato in podi consecutivi: terzo posto, titolo di Campioni dItalia, medaglia dargento e, l11 dicembre 2025, il primo posto nella fase preliminare nazionale. Un risultato che testimonia continuità didattica, preparazione degli studenti e qualità del lavoro dei docenti, proiettando listituto verso la Finalissima di Roma del 31 marzo.
Di seguito il comunicato stampa
Il Liceo Scientifico di Ferrandina dellI.I.S. BernaldaFerrandina, sotto la guida del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, continua a distinguersi nella storia del Green Game, la grande olimpiade di chimica verde (green chemistry), educazione ambientale e sostenibilità, che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia. Un percorso che, per questa scuola, è diventato un autentico cammino di crescita, di risultati e di conferme.
Il viaggio inizia nellanno scolastico 2022/2023, quando la classe 1A del Liceo Scientifico sale per la prima volta sul podio nazionale, conquistando un prestigioso 3° posto. Un risultato che segna linizio di una tradizione di eccellenza e apre la strada a successi ancora più importanti.
Lanno successivo, la stessa classe ormai 2A compie unimpresa straordinaria: migliora il risultato precedente e si laurea Campione dItalia, conquistando il 1° posto assoluto alla Finalissima Nazionale del Green Game.
Un trionfo che premia limpegno, la preparazione e la dedizione degli studenti, accompagnati nel loro percorso formativo dai docenti dellistituto, tra cui la prof.ssa Rosa Marmo, docente di scienze naturali, chimica e biologia.
Nel 2024/2025 arriva la terza conferma consecutiva: il Liceo Scientifico sale ancora una volta sul podio nazionale, classificandosi al 2° posto. Una medaglia dargento che testimonia la continuità del lavoro svolto e la capacità della scuola di mantenere standard altissimi anno dopo anno.
E poi arriva la data più recente: 11 dicembre 2025.
Il Liceo Scientifico di Ferrandina viene nuovamente selezionato per la Finalissima Nazionale del Green Game, per il quarto anno consecutivo, e lo fa nel miglior modo possibile: ottenendo il 1° posto nella fase preliminare.
Alle sue spalle due istituti di grande tradizione:
I.I.S. Pancaldo di Savona, 2° classificato
I.I.S. Marco Polo di Genova, 3° classificato
Un risultato che conferma ancora una volta la solidità del percorso didattico e la straordinaria preparazione degli studenti.
La scuola ora si prepara alla prova più importante:
Roma 31 marzo.
Qui si terrà la Finalissima Nazionale del Green Game, lappuntamento che metterà a confronto le migliori classi italiane in materia di chimica verde, sostenibilità e tutela dellambiente.
La comunità scolastica, le famiglie e tutto il territorio fanno sentire il proprio sostegno agli studenti, che in questi quattro anni hanno portato in alto il nome della Basilicata con impegno, passione e una preparazione impeccabile.
In bocca al lupo, ragazzi!
Il vostro percorso è già un esempio di eccellenza e orgoglio per tutta Ferrandina.
