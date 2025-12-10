|
|Giornata nazionale persone scomparse: a Potenza insieme Penelope, Libera, Serendipity, Articolo21 e Anci
10/12/2025
|𝑽𝒆𝒏𝒆𝒓𝒅𝒊 12 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 2025, 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 19:00, il Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone insieme con Penelope, lAnci Basilicata, lAssociazione Serendipidy e Articolo21 ricordano tutti gli scomparsi per mantenere viva la memoria di chi non è più tornato e offrire supporto a chi ancora attende risposte.
L'invito è semplice ma simbolico: illuminare i palazzi, i monumenti e le finestre delle abitazioni delle nostre comunità, che per loccasione saranno colorati di verde, simbolo di speranza e resilienza e, fermarsi alle 19:00 per mettersi in ascolto di una registrazione speciale da trasmettere in filodiffusione, o anche solo con il semplice supporto di una cassa bluetooth.
Questanno per arrivare ovunque nella nostra Regione e non solo, i volontari del Presidio Libera Potenza hanno voluto registrare e condividere una lettura dei nomi delle persone scomparse, con il contributo speciale di Mamma Filomena e Gildo Claps.
Tante le persone, tante le storie e tanti i volti da ricordare, tra queste, Gildo Claps fondatore di Penelope Italia ha voluto rivolgere un pensiero a Nunzio Sblendido, scomparso il 15 settembre e ritrovato senza vita pochi giorno dopo.
Questo gesto di ricordo e vicinanza intende ridare centralità alle storie di chi è stato strappato allaffetto dei propri cari, contribuendo a rendere visibile una ferita spesso ignorata.
"Illuminiamo la strada verso casa di chi non vi ha fatto ancora ritorno. Chiamiamoli insieme per nome": questo il cuore del messaggio che vogliamo lanciare.
La Giornata Nazionale Dedicata alle Persone Scomparse non è solo un momento di riflessione, ma un invito all'azione e alla consapevolezza. La partecipazione delle nostre comunità diventa quindi fondamentale per sostenere le famiglie colpite da queste tragedie e per mantenere viva la memoria delle persone scomparse.
Liniziativa rappresenta non solo un omaggio a Elisa Claps, la cui storia ha profondamente segnato la comunità di Potenza, ma anche un richiamo a continuare a lottare per la verità e la giustizia per tutte le persone scomparse. Attraverso questa manifestazione, la città rinnova il suo impegno nel dare voce a chi non cè più.
