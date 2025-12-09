Trame Future a Brienza: arte, teatro e filosofia per riscoprire Francesco Mario Pagano e valorizzare il territorio 9/12/2025 Dal 12 al 21 dicembre prenderà corpo TRAME FUTURE un nuovo progetto culturale - organizzato dal Comune di Brienza, in provincia di Potenza, in collaborazione con Fargo Produzioni e con la direzione artistica di Nicola Ragone - nato con l'intento di rinvigorire il legame tra la comunità del luogo e il proprio patrimonio storico e identitario. Una rassegna di eventi concepita come laboratorio di idee, esperienze e linguaggi in grado di creare connessioni, attivare energie locali e generare nuove prospettive di sviluppo per il territorio.

La prima edizione di TRAME FUTURE sarà dedicata alla figura di Francesco Mario Pagano: filosofo e giurista nato proprio a Brienza nel 1748, esponente fra i più rilevanti dellIlluminismo meridionale. Pagano durante la sua breve vita che lo condusse al patibolo, promosse attraverso i suoi scritti una visione del mondo basata sui valori della legalità e della libertà, un pensiero che lo rende un personaggio di grande attualità in grado di suscitare un rinnovato interesse a distanza di secoli.



Per offrire un approfondimento sulla figura del giurista, con grande attenzione alla sua poetica e allenorme contributo che ha fornito come attivista politico e filosofo, proprio a Francesco Mario Pagano saranno dedicati un progetto di residenza artistica e un convegno storico  filosofico dal titolo La Libertà è la facoltà delluomo. Considerazioni su Illuminismo, Costituzionalismo e Rivoluzione nellopera di Francesco Mario Pagano in programma per venerdì 12 dicembre, ore 19.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Brienza, con la partecipazione di Anna Maria Rao (storica italiana e prof.ssa emerita di Storia moderna presso l'Università degli studi di Napoli Federico II), di Maurizio Martirano (docente di Storia della filosofia presso l' Università degli studi della Basilicata e Storia della filosofia politica all' Università degli studi di Salerno) e di Giampaolo DAndrea (storico e Presidente dellAssociazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno dItalia). Durante il convegno interverranno anche le Associazioni Brienza 1799 e il Centro Studi Francesco Mario Pagano, attive da molti anni sul territorio per valorizzare il patrimonio culturale del luogo.



Dal 25 novembre fino al 5 dicembre attori, performer, visual artist, fotografi, videomaker, storyteller inviando una mail a produzioni.fargo@gmail.com potranno iscriversi alla call gratuita per accedere al progetto di residenza artistica, che si terrà a Brienza dal 15 al 21 dicembre. Un percorso che si concluderà con uno spettacolo di teatro itinerante dedicato alla figura di Pagano, un evento multidisciplinare realizzato con il coinvolgimento della popolazione locale grazie all'attivazione dei laboratori di recitazione, costumi e scenografia. Lo spettacolo sarà realizzato in collaborazione con le Associazioni Musica Vita Mia, Forum dei giovani di Brienza, Fattoria Burgentina, Cooperativa sociale Effe. La direzione dello spettacolo avverrà attraverso una regia partecipata, curata da un team di tre registi lucani under 25 individuati tramite la medesima call e guidati dal regista, attore e drammaturgo Michele Sinisi nell'ambito di una masterclass di regia teatrale. Obiettivo primario delliniziativa è infatti promuovere nuovi sguardi e favorire la crescita artistica dei giovani professionisti lucani che hanno il desiderio e lurgenza di raccontare la propria terra in modo originale.



Il lavoro sul celebre burgentino sarà esteso anche alla platea scolastica, all'interno del progetto sono infatti previsti incontri con i ragazzi dell'I.C. Cataldo Iannelli e l'I.T.E. Antonio Falce di Brienza che contribuiranno attivamente ai laboratori per la realizzazione di: uno spettacolo teatrale multidisciplinare, la puntata di un videopodcast e brevi contenuti audiovisivi per i social con la tecnica del reel.



Ma le attività in programma si spingeranno anche verso le narrazioni contemporanee, infatti nella serata di lunedì 15 dicembre alle ore 19.30, presso la Sala Refettorio del Comune di Brienza, il pubblico incontrerà Isabella Ragonese, nota attrice e drammaturga, per un talk dal titolo Dalla drammaturgia teatrale al grande schermo: il viaggio creativo dellattrice Isabella Ragonese, in dialogo con Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission che patrocinerà levento: un momento di confronto e riflessione sul ruolo complesso e sfaccettato dell'interprete.



E ancora mercoledì 17 dicembre alle ore 19.30 (Sala Refettorio del Comune di Brienza) un secondo appuntamento sul tema del teatro con il talk dal titolo Il gesto e la parola: dialogo con il regista e attore Michele Sinisi, un incontro con la comunità e con i giovani creativi vincitori della residenza artistica.



Un programma ricchissimo di eventi per la prima edizione di TRAME FUTURE, un progetto che attraverso la promozione del luogo e l'apertura a nuovi stimoli si pone l'ambizioso obiettivo di trasformare la cittadina di Brienza in un punto di riferimento culturale, promuovendo il territorio come luogo di pensiero, produzione artistica e incontro.



Programma completo

TRAME FUTURE, Rassegna di eventi su Francesco Mario Pagano

12 - 21 dicembre 2025 Brienza (PZ)



Sabato 29 novembre, ore 19.00 | Sala Consiliare del Comune di Brienza

Incontro con il pubblico

Interventi: Raffaele Collazzo - Sindaco di Brienza, Donatella Lopardo - Assessore alla Cultura,

Antonietta Petrone  prof.ssa di Storia e filosofia presso il liceo Classico di Potenza Quinto Orazio Flacco e coordinatrice del convegno La libertà è la facoltà delluomo , Nicola Ragone  Direttore Artistico



Venerdì 12 dicembre, ore 19.00 | Sala Consiliare del Comune di Brienza

Convegno storicofilosofico La Libertà è la facoltà delluomo

Considerazioni su Illuminismo, Costituzionalismo e Rivoluzione nellopera di Francesco Mario Pagano

Intervengono: Prof. Maurizio Martirano - Università degli Studi della Basilicata, Prof.ssa Anna Maria Rao - Università di Napoli Federico II, Prof. Giampaolo DAndrea  Presidente A.N.I.M.I. (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia). Modera Prof.ssa Antonietta Petrone  Liceo Classico di Potenza Quinto Orazio Flacco.



Sabato 13 dicembre, ore 11.00 | Sede della Scuola Media Iannelli

Restituzione finale studenti della Scuola Media Iannelli di Brienza



Lunedì 15 dicembre, ore 11.30 | Aula Magna dellIstituto Tecnico Economico Antonio Falce

Restituzione finale studenti dellIstituto Tecnico Economico Antonio Falce di Brienza



Lunedì 15 dicembre, ore 19.30 | Sala Refettorio del Comune di Brienza

Incontro con il pubblico Dalla drammaturgia teatrale al grande schermo: il viaggio creativo dellattrice Isabella Ragonese. Intervengono: Isabella Ragonese e Margherita Romaniello (Presidente Lucana Film Commission)





Martedì 16 dicembre, ore 19.00 (in replica alle 20.00) | MuLabo  Santa Maria degli Angeli - Brienza

Concerto del Maestro Rocco Mentissi



Mercoledì 17 dicembre, ore 18.30 | Sala Refettorio del Comune di Brienza

Dalla ricerca artistica al teatro di Comunità: tavola rotonda con le realtà teatrali lucane



Mercoledì 17 dicembre, ore 19.30 | Sala Refettorio del Comune di Brienza

Incontro con il pubblico Il gesto e la parola: dialogo con il regista e attore Michele Sinisi. Intervengono: Michele Sinisi e Nicola Ragone (Direttore artistico Trame Future)



Sabato 20 e domenica 21 dicembre, ore 19.00 (in replica alle 20.30) | Sala del Municipio di Brienza

Spettacolo Teatrale Cantieri di Libertà

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 9/12/2025 - Trame Future a Brienza: arte, teatro e filosofia per riscoprire Francesco Mario Pagano e valorizzare il territorio

Dal 12 al 21 dicembre prenderà corpo TRAME FUTURE un nuovo progetto culturale - organizzato dal Comune di Brienza, in provincia di Potenza, in collaborazione con Fargo Produzioni e con la direzione artistica di Nicola Ragone - nato con l'intento di rinvigorire il legame tra ...-->continua 9/12/2025 - Ferrandina, torna il Presepe delle Chianajole la tradizione che emoziona

Ferrandina si prepara ad accogliere la quarta edizione del Presepe delle Chianajole, un evento unico nel suo genere che trasforma il rione Piana in un percorso emozionante tra storia, tradizione e suggestione.

Il gruppo spontaneo rionale Le Chianajole apri...-->continua 9/12/2025 - Turismo sostenibile nel Pollino: lUniversità della Basilicata presenta STESY

Ricerca, innovazione e partecipazione territoriale si incontrano in uno Specialized Tourism Ecosystems (STESY) Workshop, iniziativa promossa dallUniversità degli Studi della Basilicata, che il 10 dicembre, alle ore 15 porterà alla Catasta Pollino di Morano ...-->continua 9/12/2025 - LI.I.S. PolicoroTursi ospita la presentazione del Rapporto Nazionale 2025 sulle Ecomafie di Legambiente

Il 10 dicembre lIstituto di Istruzione Superiore PolicoroTursi sarà una delle tappe del tour nazionale che Legambiente dedica alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2025. LIstituto, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, è st...-->continua E NEWS