|Basilicata allITB di Berlino 2026:outdoor, mare e cultura per mercato tedesco
3/03/2026
|Da oggi 3 marzo al 5 marzo, lAgenzia di promozione territoriale di Basilicata sarà presente allITB di Berlino, importante fiera mondiale del turismo, assieme ad una delegazione dellincoming regionale, nel padiglione del Ministero del Turismo e di ENIT Italia.
LITB è un appuntamento al quale la Basilicata partecipa da oltre ventanni e che, edizione dopo edizione, consolida la presenza della regione su un mercato strutturalmente in crescita.
Nel 2025 infatti, la Germania ha generato 22.600 arrivi e 51.079 presenze nella regione, con una crescita rispettivamente del +18,98% e del +20,56% rispetto al 2024 (18.994 arrivi, 42.365 presenze). I turisti tedeschi rappresentano il 6,8% del totale degli arrivi e l8,5% delle presenze, confermandosi terzo mercato estero della regione dopo Francia e Stati Uniti.
LApt in occasione della fiera presenterà, in un appuntamento dedicato il giorno 4 marzo- dalle 10:30 alle 11:00, lofferta regionale più accattivante per i viaggiatori tedeschi: aree interne, borghi storici, costa ionica e tirrenica, patrimonio culturale diffuso, con punto di partenza solido Matera.
