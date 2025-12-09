|
|Turismo sostenibile nel Pollino: lUniversità della Basilicata presenta STESY
9/12/2025
|Ricerca, innovazione e partecipazione territoriale si incontrano in uno Specialized Tourism Ecosystems (STESY) Workshop, iniziativa promossa dallUniversità degli Studi della Basilicata, che il 10 dicembre, alle ore 15 porterà alla Catasta Pollino di Morano Calabro (CS) amministratori, studiosi e operatori del settore per discutere le nuove sfide del turismo sostenibile nel Parco Nazionale del Pollino.
Al centro dei lavori sarà STESY Specialized Tourism Ecosystem, il framework sviluppato nellambito del progetto PNRR Tech4You (Technologies for climate changes adaptation and quality of life improvement) per valutare il fenomeno turistico, integrando dati territoriali, mappe ad alta risoluzione e indicatori di impatto. Uno strumento innovativo, pensato per supportare strategie di pianificazione capaci di coniugare tutela del paesaggio e sviluppo economico.
Il workshop si propone come un vero laboratorio di co-progettazione: unoccasione per favorire il dialogo tra ricercatori, istituzioni, imprese e comunità locali, chiamati a confrontarsi su modelli evoluti di governance del turismo e sulle opportunità di crescita responsabile del territorio.
La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e Transizione Energetica della Regione Basilicata, e Antonio Montuoro, Assessore della Regione Calabria con delega alla Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione nel Lavoro Pubblico, Legalità e Sicurezza, Beni Confiscati, Cooperazione Internazionale e Ambiente. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Benedetto Manganelli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dellUniversità della Basilicata.
