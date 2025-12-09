Ricerca, innovazione e partecipazione territoriale si incontrano in uno Specialized Tourism Ecosystems (STESY) Workshop, iniziativa promossa dallUniversità degli Studi della Basilicata, che il 10 dicembre, alle ore 15 porterà alla Catasta Pollino di Morano Calabro (CS) amministratori, studiosi e operatori del settore per discutere le nuove sfide del turismo sostenibile nel Parco Nazionale del Pollino.



Al centro dei lavori sarà STESY  Specialized Tourism Ecosystem, il framework sviluppato nellambito del progetto PNRR Tech4You (Technologies for climate changes adaptation and quality of life improvement) per valutare il fenomeno turistico, integrando dati territoriali, mappe ad alta risoluzione e indicatori di impatto. Uno strumento innovativo, pensato per supportare strategie di pianificazione capaci di coniugare tutela del paesaggio e sviluppo economico.



Il workshop si propone come un vero laboratorio di co-progettazione: unoccasione per favorire il dialogo tra ricercatori, istituzioni, imprese e comunità locali, chiamati a confrontarsi su modelli evoluti di governance del turismo e sulle opportunità di crescita responsabile del territorio.



La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e Transizione Energetica della Regione Basilicata, e Antonio Montuoro, Assessore della Regione Calabria con delega alla Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione nel Lavoro Pubblico, Legalità e Sicurezza, Beni Confiscati, Cooperazione Internazionale e Ambiente. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Benedetto Manganelli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dellUniversità della Basilicata.