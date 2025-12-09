|
L'I.I.S. Policoro-Tursi ospita la presentazione del Rapporto Nazionale 2025 sulle Ecomafie di Legambiente
9/12/2025
|Il 10 dicembre lIstituto di Istruzione Superiore PolicoroTursi sarà una delle tappe del tour nazionale che Legambiente dedica alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2025. LIstituto, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, è stato scelto dallassociazione ambientalista per limpegno e la sensibilità dimostrati in ambito ambientale e nelleducazione alla legalità.
Il Rapporto Ecomafia, pubblicato ogni anno da Legambiente in collaborazione con le Forze dellOrdine e le Capitanerie di porto, offre un quadro dettagliato sul fenomeno della criminalità ambientale in Italia, evidenziandone levoluzione e le modalità operative. Per lassociazione è fondamentale coinvolgere le scuole e gli studenti, con lobiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su temi tanto delicati quanto cruciali per il futuro della società.
LIstituto ha accolto con grande onore linvito e ha deciso di dedicare lintera giornata allindirizzo Chimica e Materiali, che parteciperà attivamente alla presentazione del Report. Ledizione 2025 sarà inoltre dedicata alla memoria del Comandante Natale De Grazia, scomparso misteriosamente nella notte tra il 12 e il 13 dicembre di trentanni fa mentre indagava sugli affondamenti sospetti nel Mediterraneo delle cosiddette navi a perdere, cariche di rifiuti.
Sarà dunque un appuntamento di grande rilievo per lIstituto di Policoro, chiamato a vivere un momento di condivisione e confronto pubblico sugli impatti delle ecomafie nel territorio lucano.
Essere stati scelti da Legambiente come sede per la presentazione di questo importante documento dichiara la Dirigente dellI.I.S. PolicoroTursi, prof.ssa Maria Carmela Stigliano rappresenta per noi il riconoscimento del lavoro quotidiano che svolgiamo per educare i nostri studenti alla sensibilità e allattenzione verso temi fondamentali come lambiente e la legalità. Aiutare i ragazzi a diventare cittadini responsabili è la nostra missione principale. Occasioni come questa, che offrono strumenti per comprendere ciò che accade intorno a loro e per riconoscere le pratiche di contrasto alla corruzione e alle mafie, costituiscono la lezione più preziosa.
Levento si terrà mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso lAula Magna della sede centrale dellIstituto, a Policoro.
Interverranno, oltre alla Dirigente scolastica, Stella Bonavita, Presidente di Legambiente Policoro.
Ad introdurre e moderare i lavori sarà Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata.
Tra i relatori:
Eustachio Nicoletti Patto Civico Legalità Metapontino
Enrico Bianco Sindaco della Città di Policoro
Gianluca Palazzo Sindaco del Comune di Rotondella
Sonia Nat Nigro Rete degli Studenti Medi Metapontino
Ten. Giuseppe Falcone Tenente di Vascello, Capitaneria di Porto di Taranto
LgT. Donato Cavallo Ufficio Marittimo di Policoro, Capitaneria di Porto di Taranto
Ten. Col. Giovanni Notarnicola Comandante Carabinieri Forestali Biodiversità Metaponto
Le conclusioni saranno affidate a Enrico Fontana, Responsabile dellOsservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Nazionale.
