Il 10 dicembre lIstituto di Istruzione Superiore PolicoroTursi sarà una delle tappe del tour nazionale che Legambiente dedica alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2025. LIstituto, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, è stato scelto dallassociazione ambientalista per limpegno e la sensibilità dimostrati in ambito ambientale e nelleducazione alla legalità.

Il Rapporto Ecomafia, pubblicato ogni anno da Legambiente in collaborazione con le Forze dellOrdine e le Capitanerie di porto, offre un quadro dettagliato sul fenomeno della criminalità ambientale in Italia, evidenziandone levoluzione e le modalità operative. Per lassociazione è fondamentale coinvolgere le scuole e gli studenti, con lobiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su temi tanto delicati quanto cruciali per il futuro della società.

LIstituto ha accolto con grande onore linvito e ha deciso di dedicare lintera giornata allindirizzo Chimica e Materiali, che parteciperà attivamente alla presentazione del Report. Ledizione 2025 sarà inoltre dedicata alla memoria del Comandante Natale De Grazia, scomparso misteriosamente nella notte tra il 12 e il 13 dicembre di trentanni fa mentre indagava sugli affondamenti sospetti nel Mediterraneo delle cosiddette navi a perdere, cariche di rifiuti.

Sarà dunque un appuntamento di grande rilievo per lIstituto di Policoro, chiamato a vivere un momento di condivisione e confronto pubblico sugli impatti delle ecomafie nel territorio lucano.

Essere stati scelti da Legambiente come sede per la presentazione di questo importante documento  dichiara la Dirigente dellI.I.S. PolicoroTursi, prof.ssa Maria Carmela Stigliano  rappresenta per noi il riconoscimento del lavoro quotidiano che svolgiamo per educare i nostri studenti alla sensibilità e allattenzione verso temi fondamentali come lambiente e la legalità. Aiutare i ragazzi a diventare cittadini responsabili è la nostra missione principale. Occasioni come questa, che offrono strumenti per comprendere ciò che accade intorno a loro e per riconoscere le pratiche di contrasto alla corruzione e alle mafie, costituiscono la lezione più preziosa.

Levento si terrà mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso lAula Magna della sede centrale dellIstituto, a Policoro.

Interverranno, oltre alla Dirigente scolastica, Stella Bonavita, Presidente di Legambiente Policoro.

Ad introdurre e moderare i lavori sarà Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata.

Tra i relatori:

Eustachio Nicoletti  Patto Civico Legalità Metapontino

Enrico Bianco  Sindaco della Città di Policoro

Gianluca Palazzo  Sindaco del Comune di Rotondella

Sonia Nat Nigro  Rete degli Studenti Medi Metapontino

Ten. Giuseppe Falcone  Tenente di Vascello, Capitaneria di Porto di Taranto

LgT. Donato Cavallo  Ufficio Marittimo di Policoro, Capitaneria di Porto di Taranto

Ten. Col. Giovanni Notarnicola  Comandante Carabinieri Forestali Biodiversità Metaponto

Le conclusioni saranno affidate a Enrico Fontana, Responsabile dellOsservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Nazionale.