HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

LI.I.S. PolicoroTursi ospita la presentazione del Rapporto Nazionale 2025 sulle Ecomafie di Legambiente

9/12/2025

Il 10 dicembre lIstituto di Istruzione Superiore PolicoroTursi sarà una delle tappe del tour nazionale che Legambiente dedica alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2025. LIstituto, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, è stato scelto dallassociazione ambientalista per limpegno e la sensibilità dimostrati in ambito ambientale e nelleducazione alla legalità.
Il Rapporto Ecomafia, pubblicato ogni anno da Legambiente in collaborazione con le Forze dellOrdine e le Capitanerie di porto, offre un quadro dettagliato sul fenomeno della criminalità ambientale in Italia, evidenziandone levoluzione e le modalità operative. Per lassociazione è fondamentale coinvolgere le scuole e gli studenti, con lobiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su temi tanto delicati quanto cruciali per il futuro della società.
LIstituto ha accolto con grande onore linvito e ha deciso di dedicare lintera giornata allindirizzo Chimica e Materiali, che parteciperà attivamente alla presentazione del Report. Ledizione 2025 sarà inoltre dedicata alla memoria del Comandante Natale De Grazia, scomparso misteriosamente nella notte tra il 12 e il 13 dicembre di trentanni fa mentre indagava sugli affondamenti sospetti nel Mediterraneo delle cosiddette navi a perdere, cariche di rifiuti.
Sarà dunque un appuntamento di grande rilievo per lIstituto di Policoro, chiamato a vivere un momento di condivisione e confronto pubblico sugli impatti delle ecomafie nel territorio lucano.
Essere stati scelti da Legambiente come sede per la presentazione di questo importante documento  dichiara la Dirigente dellI.I.S. PolicoroTursi, prof.ssa Maria Carmela Stigliano  rappresenta per noi il riconoscimento del lavoro quotidiano che svolgiamo per educare i nostri studenti alla sensibilità e allattenzione verso temi fondamentali come lambiente e la legalità. Aiutare i ragazzi a diventare cittadini responsabili è la nostra missione principale. Occasioni come questa, che offrono strumenti per comprendere ciò che accade intorno a loro e per riconoscere le pratiche di contrasto alla corruzione e alle mafie, costituiscono la lezione più preziosa.
Levento si terrà mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso lAula Magna della sede centrale dellIstituto, a Policoro.
Interverranno, oltre alla Dirigente scolastica, Stella Bonavita, Presidente di Legambiente Policoro.
Ad introdurre e moderare i lavori sarà Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata.
Tra i relatori:
Eustachio Nicoletti  Patto Civico Legalità Metapontino
Enrico Bianco  Sindaco della Città di Policoro
Gianluca Palazzo  Sindaco del Comune di Rotondella
Sonia Nat Nigro  Rete degli Studenti Medi Metapontino
Ten. Giuseppe Falcone  Tenente di Vascello, Capitaneria di Porto di Taranto
LgT. Donato Cavallo  Ufficio Marittimo di Policoro, Capitaneria di Porto di Taranto
Ten. Col. Giovanni Notarnicola  Comandante Carabinieri Forestali Biodiversità Metaponto
Le conclusioni saranno affidate a Enrico Fontana, Responsabile dellOsservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Nazionale.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
9/12/2025 - Trame Future a Brienza: arte, teatro e filosofia per riscoprire Francesco Mario Pagano e valorizzare il territorio

Dal 12 al 21 dicembre prenderà corpo TRAME FUTURE un nuovo progetto culturale - organizzato dal Comune di Brienza, in provincia di Potenza, in collaborazione con Fargo Produzioni e con la direzione artistica di Nicola Ragone - nato con l'intento di rinvigorire il legame tra ...-->continua
9/12/2025 - Ferrandina, torna il Presepe delle Chianajole la tradizione che emoziona

Ferrandina si prepara ad accogliere la quarta edizione del Presepe delle Chianajole, un evento unico nel suo genere che trasforma il rione Piana in un percorso emozionante tra storia, tradizione e suggestione.
Il gruppo spontaneo rionale Le Chianajole apri...-->continua
9/12/2025 - Turismo sostenibile nel Pollino: lUniversità della Basilicata presenta STESY

Ricerca, innovazione e partecipazione territoriale si incontrano in uno Specialized Tourism Ecosystems (STESY) Workshop, iniziativa promossa dallUniversità degli Studi della Basilicata, che il 10 dicembre, alle ore 15 porterà alla Catasta Pollino di Morano ...-->continua
9/12/2025 - LI.I.S. PolicoroTursi ospita la presentazione del Rapporto Nazionale 2025 sulle Ecomafie di Legambiente

Il 10 dicembre lIstituto di Istruzione Superiore PolicoroTursi sarà una delle tappe del tour nazionale che Legambiente dedica alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2025. LIstituto, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano, è st...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo