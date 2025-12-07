Il lucano Aniello Ertico, presidente e fondatore di Porta Coeli Foundation, è stato ospite donore del XVIII Simposio dArte di Luxor, prestigioso appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura egiziano, realizzato dal 18 al 27 novembre 2025. Durante la cerimonia ufficiale di chiusura dellevento, Ertico ha ricevuto la prestigiosa onorificenza dal Ministro della cultura  H.E. Dr. Ahmed Hanno - per il suo importante contributo alla promozione del dialogo culturale nel Mediterraneo.

La sua presenza al Simposio non si è limitata alla partecipazione istituzionale: il Ministero lo ha invitato a tenere anche a una serie di interventi e una lectio magistralis sia presso il Jolie Ville di Luxor che presso una sede ministeriale del Cairo a testimonianza della stima verso la sua attività intellettuale e scientifica, maturata in anni di esperienza.

In questi appuntamenti, ha portato metodologie e approcci innovativi basati sulle neuroscienze applicate, con lobiettivo di sviluppare nuovi modelli di wellbeing attraverso il vettore della cultura umanistica. Insieme al Capo del fondo ministeriale per lo sviluppo culturale - Arch. Hamdy El-Setouhy - presso il palazzo Prince Taz, Ertico ha discusso delle nuove strategie condivise per la promozione e la produzione del Patrimonio culturale.

Ertico, da tempo, intreccia psicologie, neuroscienze, sociologia e arte costruendo percorsi nuovi e stimolanti che si integrano nelle politiche di welfare e in quelle del management del patrimonio culturale. Riesce in modo virtuoso a connettere la dimensione scientifica a quella creativa e sociale. La sua figura poliedrica, anche prima di questo riconoscimento, ha raggiunto con la sua professionalità diversi paesi, come Qatar, Grecia, Armenia e lo stesso Egitto, instaurando negli anni collaborazioni stabili e contribuendo alla nascita di simposi, workshop, pubblicazioni e scambi artistici sotto legida di istituzioni italiane e internazionali.

Limportante riconoscimento conseguito rappresenta anche una chiara opportunità per favorire la centralità della Basilicata nella costruzione di relazioni culturali potenzialmente foriere di enormi opportunità di cooperazione. Tanto più in vista della imminente preparazione dellagenda che accompagnerà, nel 2026, la città di Matera quale Capitale della cultura e del dialogo nel Mediterraneo. Tali i presupposti che sono stati condivisi con le Autorità governative della cultura egiziana.

Per loccasione, a sostegno della presenza del Dott. Ertico nella significativa circostanza di encomio internazionale, il Ministro della Cultura Dr. Ahmed Hanno, ha ricevuto gli omaggi istituzionali della Presidenza della Giunta regionale, del Comune di Genzano di Lucania (sede attuale di Porta Coeli Foundation), dellOrdine degli Psicologi di Basilicata e di Porta Coeli Foundation.