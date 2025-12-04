L'Amministrazione Comunale di Tito ha presentato "La Bianca Stagione 2025", il ricco calendario di eventi natalizi che per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio 2026 animerà il territorio comunale. Un progetto culturale ambizioso che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni locali, operatori economici e cittadini.



"Abbiamo scelto di investire in modo significativo nelle manifestazioni culturali natalizie perché la cultura è il motore dello sviluppo di una comunità", dichiara il sindaco Fabio Laurino. "La Bianca Stagione mette al centro le persone, le associazioni, gli artigiani e i commercianti del nostro territorio.



Il programma spazia dai tradizionali Mercatini di Natale, che vedranno protagonisti decine di artigiani e commercianti titesi con le loro eccellenze enogastronomiche e artigianali, alla Casa di Babbo Natale presso la Villa della Costituzione Italiana. La grande novità di quest'anno è la pista di pattinaggio su ghiaccio a Piazzale Asuncion che offrirà a grandi e piccini la magia del Natale sul ghiaccio con ingresso gratuito. Il Centro per la Creatività Cecilia proporrà rassegne teatrali e musicali di alto livello. Attenzione anche a iniziative accessibili a tutte e tutti. "Abbiamo costruito una programmazione che unisce intrattenimento di qualità e accessibilità, una cultura che parla a tutti", sottolinea l'assessore alla cultura Antonio Carlucci.



Momento centrale sarà la XXII edizione dell'accensione dell'Albero di Natale più grande della Basilicata il 6 dicembre, con il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione Comunale. Testimonial dell'evento sarà la campionessa paralimpica Angela Procida. "La sua presenza testimonia il nostro impegno concreto, insieme al Comitato Italiano Paralimpico, per fare dello sport e dell'inclusione valori fondanti della nostra comunità, in vista di Tito Comune Europeo dello Sport 2028", afferma il sindaco Laurino.



Il vero punto di forza del progetto è rappresentato dal coinvolgimento delle numerose associazioni titesi che hanno costruito insieme all'Amministrazione un cartellone ricco e articolato. Le tante realtà associative del territorio hanno messo a disposizione competenze, passione e impegno per realizzare iniziative che spaziano dalla cultura alla solidarietà, dalla promozione della lettura agli eventi musicali e di beneficenza, coinvolgendo sia Tito che Tito Scalo.



"Il coinvolgimento delle associazioni è il cuore di questo progetto. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile", evidenzia l'assessore Carlucci. Particolare attenzione è stata riservata ai più piccoli con numerose iniziative dedicate alle famiglie, dalla pista di pattinaggio agli spettacoli natalizi, dagli eventi ludici alle iniziative di solidarietà.