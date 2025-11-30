|
|Il venosino CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo
30/11/2025
|Chiello debutta ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, considerato una delle voci più originali e amate della nuova scena italiana, salirà per la prima volta da protagonista sul palco dellAriston nella 76ª edizione del Festival, dopo la partecipazione come ospite nella serata delle cover dello scorso anno, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.
La presenza a Sanremo arriva al termine di un 2025 straordinario, che ha consacrato Chiello come uno dei nomi rivelazione della musica italiana contemporanea. Lartista ha infatti pubblicato Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italia), il suo terzo album, accolto positivamente dalla critica e trainato dai singoli Amore mio, Pirati e Scintille. A ciò si è aggiunto il successo del suo primo tour nei club italiani, che ha registrato unottima risposta da parte dei fan.
Per il 2026 Chiello è pronto a tornare sul palco con il nuovo Chiello Club Tour 2026, sei date ad alta intensità organizzate e prodotte da Trident Music.
CHIELLO, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un'attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap insieme al collettivo FSK satellite, con cui raggiunge un importante numero di certificazioni. Successivamente CHIELLO prosegue la sua carriera da solista collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi (platino) e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con latteso primo album Oceano Paradiso, che ottiene la certificazione oro a pochi mesi dalluscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit Quanto ti vorrei (platino). Nellestate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards allArena di Verona. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo Cuore tra le stelle. Il 2023 si apre a marzo con il singolo Milano Dannata, che anticipa il secondo album Mela Marcia, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano Paradiso insieme a Tedua e con Mace in Ruggine insieme a Coez. Nel 2024 pubblica il singolo Limone, seguito da Stanza 107 e dallintenso Ho sbagliato ancora". Il 2025 si apre con la partecipazione allalbum Tropico del Capricorno di Guè, con il feat. Non lo So, lalbum Scarabocchi con i singoli Amore mio, Pirati e Scintille, la partecipazione al 75° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover con Rose Villain e il suo primo tour nei club italiani.
