Chiello debutta ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, considerato una delle voci più originali e amate della nuova scena italiana, salirà per la prima volta da protagonista sul palco dellAriston nella 76ª edizione del Festival, dopo la partecipazione come ospite nella serata delle cover dello scorso anno, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.



La presenza a Sanremo arriva al termine di un 2025 straordinario, che ha consacrato Chiello come uno dei nomi rivelazione della musica italiana contemporanea. Lartista ha infatti pubblicato Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italia), il suo terzo album, accolto positivamente dalla critica e trainato dai singoli Amore mio, Pirati e Scintille. A ciò si è aggiunto il successo del suo primo tour nei club italiani, che ha registrato unottima risposta da parte dei fan.



Per il 2026 Chiello è pronto a tornare sul palco con il nuovo Chiello Club Tour 2026, sei date ad alta intensità organizzate e prodotte da Trident Music.





CHIELLO, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un'attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap insieme al collettivo FSK satellite, con cui raggiunge un importante numero di certificazioni. Successivamente CHIELLO prosegue la sua carriera da solista collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi (platino) e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con latteso primo album Oceano Paradiso, che ottiene la certificazione oro a pochi mesi dalluscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit Quanto ti vorrei (platino). Nellestate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards allArena di Verona. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo Cuore tra le stelle. Il 2023 si apre a marzo con il singolo Milano Dannata, che anticipa il secondo album Mela Marcia, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano Paradiso insieme a Tedua e con Mace in Ruggine insieme a Coez. Nel 2024 pubblica il singolo Limone, seguito da Stanza 107 e dallintenso Ho sbagliato ancora". Il 2025 si apre con la partecipazione allalbum Tropico del Capricorno di Guè, con il feat. Non lo So, lalbum Scarabocchi con i singoli Amore mio, Pirati e Scintille, la partecipazione al 75° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover con Rose Villain e il suo primo tour nei club italiani.