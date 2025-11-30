A Pergola il raduno del Gruppo Lucano e il nuovo Centro di monitoraggio 30/11/2025 Un vero e proprio strumento di controllo capace di preservare le bellezze naturali del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese e di supportare tutte le attività del Gruppo Lucano. A caratterizzare l'edizione numero 17 del Raduno Nazionale del Gruppo Lucano (che si è svolta sabato 29 novembre a Pergola, frazione di Marsico Nuovo), associazione di protezione civile presente in Basilicata, Campania e Calabria con circa 100 sedi e migliaia di volontari, iscritta dal Dipartimento Nazionale nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, è stata l'inaugurazione del Centro di monitoraggio ambientale del Parco e delle attività del Gruppo Lucano intitolato alla memoria di don Gerardo Marsico, scomparso tragicamente all'età di 81 anni nell'agosto del 2005 dopo essere stato investito da un'auto all'altezza di una piazzola di sosta lungo la Fondovalle dell'Agri, proprio mentre era di ritorno da una festa popolare a Pergola. Al taglio del nastro, oltre al presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, al presidente del Parco dell'Appennino Lucano, Antonio Tisci e al sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, era presente anche la sorella di don Marsico che ha ringraziato l'intera comunità per l'affetto e la vicinanza. Il Centro di monitoraggio ambientale del Parco e la sala operativa del Gruppo Lucano consentiranno di avere un doppio importante presidio a tutela del territorio, con un'attenzione particolare alla prevenzione degli incendi boschivi e alla possibilità di coordinare al meglio ogni tipologia di intervento. Ad aprire la giornata, alla presenza di autorità militari, civili e religiose e di centinaia di volontari, un momento istituzionale nella tendostruttura allestita in piazza Giovanni Paolo II aperto dai saluti del sindaco Macchia che ha chiesto un minuto di raccoglimento in ricordo del giovane di Pergola, Gabriele Ventre, scomparso dopo un tragico incidente stradale nello scorso mese di ottobre (il Raduno era stato inizialmente programmato per sabato 18 ottobre e poi doverosamente rinviato in segno di cordoglio e vicinanza all'intera comunità di Marsico Nuovo). A seguire i saluti del senatore lucano Gianni Rosa, del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, del professor Salvatore Masi in rappresentanza dell'Unibas, del presidente dell'Anci Basilicata, Gerardo Larocca. Subito dopo la relazione introduttiva del presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia che per prima cosa ha voluto ringraziare l'instacabile opera delle volontarie e dei volontari: Il 2025  ha detto  sarà un anno che il Gruppo Lucano ricorderà a lungo: un anno di straordinario impegno e di importanti novità. Oggi  ha proseguito Martoccia riferendosi al Centro di monitoraggio ambientale  non celebriamo solo un edificio, ma anche l'impegno, la visione, la capacità di trasformare un'idea in uno strumento concreto a servizio non solo delle comunità del Parco, ma che implementa il sistema di Protezione Civile nel suo complesso. Per il Gruppo Lucano questo non è un punto di arrivo, ma una tappa verso sfide più ambiziose. Guardiamo al futuro con l'obiettivo di dotarci di nuove attrezzature e tecnologie  dai droni ai sistemi avanzati di monitoraggio ambientale  per rafforzare ulteriormente la nostra capacità di tutela del territorio e di controllo ambientale. A seguire gli interventi del presidente del Parco dell'Appennino Lucano, Antonio Tisci che ha ribadito l'importanza di un presidio come il centro di monitoraggio, del dirigente dell'ufficio di protezione civile della Regione Basilicata, Giovanni Di Bello che ha posto l'accento sull'importanza di avere una protezione civile tecnologicamente avanzata, del componente dell'Ufficio Volontariato del Dipartimento Nazionale, Gianpaolo Sorrentino che ha sottolineato di aver respirato a Pergola aria di protezione civile e del vicepresidente della Regione Basilicata, nonché assessore regionale con delega, tra le altre, alla protezione civile, Pasquale Pepe che ha annunciato nuovi importanti fondi a sostegno delle attività della Protezione civile.













IL PROGETTO - La giornata del Raduno è stata anche l'occasione per annunciare un'importante collaborazione tra Gruppo Lucano e la Fondazione per l'Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. Un progetto  illustrato dal coordinatore provinciale di Potenza del Gruppo Lucano, Donato Pafundi, alla presenza del prof. Antonio Ruggiero, Direttore del reparto e presidente della Fondazione per l'Oncologia Pediatrica - grazie al quale i volontari del Gruppo Lucano saranno impegnati in attività ludice, educative e ricreative rivolte ai piccoli pazienti ospiti del Policlinico Gemelli di Roma che potranno interagire con le unità cinofile e con il settore equestre del Gruppo Lucano in attività all'aperto, partecipare ai laboratori della protezione civile e di educazione ambientale uniti a momenti di gioco e socializzazione attraverso percorsi ludici di simulazione di scenari di rischio. Un progetto per mostrare il lato più umano del volontariato e per regalare ai bambini momenti in cui la malattia non è più protagonista, per restituire loro normalità e leggerezza e portare sollievo concreto anche alle loro famiglie. Un progetto sposato subito anche dalla Garante regionale dell'infanzia e dell'adolscenza, Rossana Mignoli che dal palco di Pergola ha assunto l'impegno per proporre ed estendere l'inziativa anche agli ospedali lucani.

