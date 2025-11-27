Una serata di grande amarcord, un modo per rivivere le emozioni di Pino Daniele. Domani sera, 28 novembre a Potenza, alle 20:30. presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza avrà luogo lo spettacolo dal titolo: La voce di chi non ha voce, organizzato dal Comitato Provinciale di Unicef Potenza con il sostegno del Comune di Potenza, l'Associazione L'Albero della Vita e il Centro Danza Loncar. Un momento per ricordare il cantante napoletano che ha fatto la storia della musica partenopea, una serata che si preannuncia bella e effervescente e sarà arricchita dalla musica dal vivo della Dina Lopez Band, dalla voce narrante di Dino De Angelis, storytelling dell'evento e dalle coreografie del Centro Danza Loncar. Una serata che vivrà nel ricordo di Sonia, giovane studentessa potentina morta prematuramente che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici, i parenti e la comunità studentesca di Potenza. A dare il suo contributo, Serse Campagna, Presidente del Comitato Provinciale dell'Unicef che ha parlato dell'evento: Abbiamo pensato di fare questo spettacolo, La voce di chi non ha voce sulla base e sulla musica del Masaniello della musica, Pino Daniele e perché lui è stato il a dare voce alle minoranze, tutte quelle persone che erano in difficoltà nella Napoli degli anni 80 e noi adesso cerchiamo di dare voce alle persone, ai bambini adolescenti soprattutto che non possono far sentire la loro voce. La giornata del 20 novembre, anniversario dei diritti della Convenzione dell'Onu, è un evento che cerchiamo di promuovere per la cittadinanza e per tutta la regione. I progetti sono quelli di includere la maggior parte dei comuni della Provincia di Potenza che presiedo anche della Basilicata a far parte di questa convenzione, a sottoscrivere un patto che si possono portare avanti all'interno dei consigli comunali tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti per dare voce appunto a loro. Se noi ascoltiamo i bambini ci comportiamo in maniera responsabile.