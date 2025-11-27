|
|Borgo diVino in tour 2025 si conclude come unedizione da record
27/11/2025
|Si è conclusa con un successo straordinario ledizione 2025 di Borgo diVino in tour, rassegna enogastronomica itinerante che, da aprile a novembre, ha attraversato lItalia (e non solo) portando una selezione di etichette enologiche, specialità gastronomiche e intrattenimento nei Borghi più belli dItalia, a San Marino e in Francia, nel borgo di Le Castellet in Provenza.
Con oltre 60.000 presenze, 22 tappe e più di 130.000 degustazioni, Borgo diVino in tour conferma il suo ruolo di evento enogastronomico di riferimento a livello nazionale per copertura geografica, numero di cantine e visitatori coinvolti.
Organizzato dal gruppo Valica e promosso dall'Associazione I Borghi più belli dItalia, il tour ha toccato 22 località certificate in tutte le regioni italiane, trasformando i centri storici più suggestivi del Paese in veri e propri palcoscenici del gusto. Ogni tappa ha offerto ai visitatori giornate uniche tra degustazioni, masterclass, show-cooking e musica dal vivo, accompagnati da unarea gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici locali.
Visitatori, partner, content creator e giornalisti hanno potuto degustare una selezione di etichette iconiche di ogni territorio, confrontandosi direttamente con i produttori e scoprendo i segreti e le storie che si nascondono dietro ogni bottiglia realizzata. Unedizione di successo, grazie anche al supporto delle amministrazioni e di tanti partner che hanno sposato il progetto: Regione Calabria -ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, le Camere di Commercio di Molise, Salerno, Umbria, Brindisi-Taranto, Regione Basilicata e Basilicata Tipica, Io sono Friuli Venezia Giulia, Regione Campania attraverso l'Iniziativa co-finanziata nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, Regione Lazio - ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e lInnovazione dellAgricoltura del Lazio, lIstituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e tanti altri.
È stata unedizione importante, che ha confermato la forza del format e la sua capacità di valorizzare il vino italiano attraverso il contesto unico dei nostri borghi. Il tour ha rappresentato, ancora una volta, un punto di incontro tra territori, produttori e visitatori, generando valore reale per le comunità locali e per tutte le aziende che hanno scelto di partecipare - dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO e responsabile degli eventi del gruppo Valica - Desidero ringraziare personalmente le Amministrazioni comunali, i produttori, i partner, e tutto il nostro team organizzativo, che con il loro contributo hanno reso possibile un percorso di qualità, capace di unire esperienza, cultura e promozione del territorio. Lenergia, lentusiasmo e il riscontro ricevuti lungo tutte le tappe ci confermano che Borgo diVino in tour non è solo un evento, ma una piattaforma che continua a crescere e a generare opportunità. Con la chiusura delledizione 2025, siamo già al lavoro sul 2026, con lobiettivo di ampliare ulteriormente il progetto, coinvolgere nuovi borghi e introdurre format sempre più innovativi al servizio dei produttori e del pubblico. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che continuano a far parte di questo percorso.
Dal debutto a Egna-Neumarkt (BZ) fino alla conclusiva tappa di Venosa (PZ), il tour ha attraversato lItalia intera, regalando ai partecipanti un percorso allinsegna del buon vivere e del buon bere, facendo tappa nei seguenti borghi: Egna-Neumarkt (BZ) - Trentino Alto Adige: Bard (AO) - Valle dAosta; San Giorgio di Valpolicella (VR) - Veneto; San Marino (SMR); Città SantAngelo (PE) - Abruzzo; Cividale del Friuli (UD) - Friuli Venezia Giulia; Le Castellet (Provenza, Francia); Celle Ligure (SV) - Liguria; Tempio Pausania (SS) - Sardegna; Cisternino (BR) - Puglia; Vietri sul Mare (SA) - Campania; Grottammare (AP) - Marche; Lovere (BG) - Lombardia ; Fiumefreddo Bruzio (CS) - Calabria; Erice (TP) - Sicilia; Oratino (CB) - Molise; Nemi (RM) - Lazio; Brisighella (RA) - Emilia Romagna; Spello (PG) - Umbria ; Montaione (FI) Toscana; Castagnole delle Lanze (AT) - Piemonte; Venosa (PZ) - Basilicata.
A ribadire limportanza della manifestazione è anche Fiorello Primi, Presidente dellAssociazione I Borghi più belli dItalia:
Ledizione di Borgo diVino 2025 organizzata da Valica S.p.a, in collaborazione con I Borghi più belli dItalia, si è conclusa con lennesimo successo nelle 22 tappe che hanno interessato, oltre alle 20 regioni italiane, anche due tappe allestero. Per la prima volta infatti sono state coinvolte due località, una a San Marino e laltra in Francia in collaborazione con lassociazione de Les plus beaux villages de France, per iniziare un percorso che dovrebbe portare allampliamento della manifestazione in altre località europee. È l'ennesima occasione per valorizzare e promuovere i vini e i prodotti tipici italiani, selezionati attraverso il progetto Mercato Italiano dei Borghi (M.I.B.), sia in Italia che allestero. Il turismo enogastronomico insieme alla cultura e allarte è uno dei punti di forza del nostro Paese, specie nelle aree interne e nei Borghi. Ampliare il mercato dei produttori che operano nei Borghi più belli dItalia e non solo è uno degli obiettivi della nostra associazione per contrastare la perdita di popolazione e favorire la creazione di nuove attività e nuovi posti di lavoro. Le parole dordine oggi sono RESTANZA e RITORNANZA e Borgo diVino può aiutarci a declinarle in maniera positiva per le comunità borghigiane.
Un appuntamento speciale si terrà a Subiaco il 20 e 21 dicembre con una due-giorni dedicata ai migliori vini del Lazio, selezionati tra quelli già protagonisti nelle precedenti tappe. Unulteriore occasione per vivere unesperienza di degustazione esclusiva e per ringraziare tutti i partner di questa edizione.
Con la chiusura di questa edizione, Borgo diVino in Tour guarda già al futuro: il format si prepara a un 2026 ancora più ricco di appuntamenti, nuove collaborazioni e opportunità di promozione per i territori.
27/11/2025 - Borgo diVino in tour 2025 si conclude come unedizione da record
