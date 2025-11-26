HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

"Dea per sempre" presenta Le trappole del virtuale. La bellezza della vita vera

26/11/2025

Lassociazione Dea per sempre, con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, promuove la conferenza online Le trappole del virtuale - La bellezza della vita vera, in programma mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 9:30, e rivolta a tutti gli studenti delle scuole della Basilicata.
Liniziativa è organizzata in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale della Basilicata, con il Garante per lInfanzia e lAdolescenza e con la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, a conferma di un impegno condiviso nella tutela, nella formazione e nella crescita consapevole dei giovani.

Levento si terrà in modalità telematica e sarà trasmesso in diretta streaming da TRM Network, consentendo la partecipazione simultanea di tutti gli istituti coinvolti.

Alla sessione introduttiva interverranno: Mirna Mastronardi, Presidente dellassociazione Dea per sempre; Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico Regionale; Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata; Rossana Mignoli, Garante dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza della Basilicata; Rossella Tosto, Direttore responsabile di TRM Network; Giorgio Costantino, Direttore Generale della BCC Basilicata.

Seguirà lintervento del divulgatore Marco Camisani Calzolari, che approfondirà le dinamiche del mondo virtuale, le sue insidie e le ricadute sulla vita reale degli adolescenti.

Al termine della relazione, lospite risponderà alle domande degli studenti collegati. I lavori saranno coordinati dal giornalista Antonello Lombardi.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
26/11/2025 - "Dea per sempre" presenta Le trappole del virtuale. La bellezza della vita vera

Lassociazione Dea per sempre, con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, promuove la conferenza online Le trappole del virtuale - La bellezza della vita vera, in programma mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 9:30, e rivolta a tutti gli studenti delle scuole della Bas...-->continua
26/11/2025 - Rotonda eletta Capitale Rurale Italiana 2025 da Feries

È Rotonda, borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la nuova Capitale Rurale Italiana. Il progetto, giunto questanno alla seconda edizione, è promosso da Feries - società leader in Italia nella ricettività rurale proprietaria dei portali Agriturismo.i...-->continua
26/11/2025 - Flu Day ASM il 29 novembre: vaccinazioni contro influenza, Covid e RSV

Sabato 29 novembre 2025 l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, in un'ottica di accessibilità ai servizi vaccinali promuove il Flu Day ASM, un Open Day vaccinale ad accesso diretto, senza prenotazione, contro influenza, Covid e RSV nei Punti Vaccinali Territori...-->continua
26/11/2025 - Tramutola dice NO alla violenza di genere e lo fa insieme agli studenti del territorio

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lamministrazione comunale di Tramutola ha organizzato un momento di riflessione con gli studenti del territorio per dire NO alla violenza di genere. Liniziativa ha coinvolto ragazzi...-->continua

E NEWS














WEB TV

26/11/2025 - Il teatro per raccontare le donne contro la violenza di genere

26/11/2025 - Il teatro per raccontare le donne contro la violenza di genere

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo