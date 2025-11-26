Lassociazione Dea per sempre, con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, promuove la conferenza online Le trappole del virtuale - La bellezza della vita vera, in programma mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 9:30, e rivolta a tutti gli studenti delle scuole della Basilicata.

Liniziativa è organizzata in collaborazione con lUfficio Scolastico Regionale della Basilicata, con il Garante per lInfanzia e lAdolescenza e con la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, a conferma di un impegno condiviso nella tutela, nella formazione e nella crescita consapevole dei giovani.



Levento si terrà in modalità telematica e sarà trasmesso in diretta streaming da TRM Network, consentendo la partecipazione simultanea di tutti gli istituti coinvolti.



Alla sessione introduttiva interverranno: Mirna Mastronardi, Presidente dellassociazione Dea per sempre; Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico Regionale; Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata; Rossana Mignoli, Garante dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza della Basilicata; Rossella Tosto, Direttore responsabile di TRM Network; Giorgio Costantino, Direttore Generale della BCC Basilicata.



Seguirà lintervento del divulgatore Marco Camisani Calzolari, che approfondirà le dinamiche del mondo virtuale, le sue insidie e le ricadute sulla vita reale degli adolescenti.



Al termine della relazione, lospite risponderà alle domande degli studenti collegati. I lavori saranno coordinati dal giornalista Antonello Lombardi.