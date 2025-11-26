|
|Rotonda eletta Capitale Rurale Italiana 2025 da Feries
26/11/2025
|È Rotonda, borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la nuova Capitale Rurale Italiana. Il progetto, giunto questanno alla seconda edizione, è promosso da Feries - società leader in Italia nella ricettività rurale proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it con lobiettivo di dare visibilità ai comuni con meno di 15.000 abitanti e celebrare chi investe nella valorizzazione delle proprie radici, delle tradizioni locali, dellagricoltura e dellaccoglienza diffusa. Il premio è stato consegnato dal ministro del Turismo Daniela Santanché al primo cittadino di Rotonda Rocco Bruno nel corso della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori organizzati da Feries e Regione Abruzzo, che si sono tenuti oggi a Pescara. Il comune lucano è stato scelto dalla comunità dei viaggiatori dei due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, che hanno votato la loro destinazione preferita tra le 20 località in short list, selezionate dal team di Feries tra le numerose candidature pervenute da tutta Italia. Quest'anno Rotonda è stato il borgo che più di ogni altro ha saputo rappresentare il valore autentico della ruralità italiana e il ruolo centrale dei territori nel futuro del turismo del Paese, superando la concorrenza delle altre località con una candidatura che è un vero modello di racconto territoriale. Situata nella Valle del Mercure, nel Parco Nazionale del Pollino, Rotonda è crocevia di natura, storia e accoglienza. Dai pini loricati al patrimonio UNESCO della faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, dalla cascata del Paraturo agli antichi mulini, ogni angolo testimonia la ricchezza naturalistica e culturale di questa terra. Oltre ai paesaggi incontaminati e ai prodotti tipici (come il Fagiolo Bianco DOP e la Melanzana Rossa DOP), veri simboli identitari, a convincere è stato un modello di ospitalità autentico e all'avanguardia con la comunità al centro: cittadini che insieme sono riusciti a costruire unofferta sostenibile e inclusiva, rivolgendosi sia al soggiorno esperienziale, sia al futuro delle nuove generazioni. Il titolo di Capitale Rurale Italiana 2025 è stato conferito a Rotonda per aver saputo valorizzare con passione il proprio patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico - ha commentato Fabrizio Begossi, ad di Feries - unendo tradizione, sostenibilità e un forte senso di comunità Lidentità, lorgoglio e limpegno della comunità locale hanno reso Rotonda un esempio virtuoso di accoglienza, capace di offrire esperienze autentiche e di promuovere il turismo dei territori come motore di sviluppo responsabile. Per il primo cittadino di Rotonda, Rocco Bruno, questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e al tempo stesso ci carica di una grande responsabilità. Rotonda, situata nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ne incarna lidentità più autentica e ne esprime appieno il valore culturale, naturalistico e umano. Essere eletti Capitale Rurale Italiana 2025 significa rappresentare tutto il Pollino, il Parco Nazionale più grande dItalia, e con esso un modello di ruralità viva, accogliente e sostenibile. Questo premio è un riconoscimento al lavoro di una comunità unita, fatta di persone che ogni giorno custodiscono tradizioni, accolgono visitatori e investono nel futuro del proprio territorio. Lo dedichiamo ha concluso - a tutti i cittadini di Rotonda e ai paesi del Pollino: è solo insieme che si costruisce una vera eccellenza rurale.
