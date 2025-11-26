Manca davvero poco ormai alla manifestazione GustArte, dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, dellartigianato e delle eccellenze enogastronomiche, delle bellezze storiche architettoniche e culturali del territorio nazionale. La fiera Nazionale dei territori sarà protagonista presso il quartiere fieristico di Gravina in Puglia, dal 28 al 30 novembre. Linaugurazione è in programma venerdì 28 a partire dalle ore 16,00 alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese del settore agroalimentare.

Tre giorni dedicati ai sapori autentici, all'arte, all'artigianato e alla cultura del territorio, con degustazioni, laboratori, mostre, incontri e tante esperienze che attendono i visitatori. Allinterno di questo ricco cartellone di appuntamenti la Pro Loco di Pisticci si prepara ad essere protagonista a questo importante evento, dedicato al sistema Pro Loco e che vedrà la partecipazione di Pro Loco, associazioni e aziende provenienti da tutta Italia, isole comprese. La Pro Loco Pisticcese si presenta con uno stand e una mostra d'arte. Lo stand sarà allestito con una serie di prodotti enogastronomici, brochure informative e Il Ricettario della Pacchiana, un'opera che celebra la tradizione culinaria locale.

Allinterno della fiera non mancherà poi la parte della convegnistica nella quale saranno affrontati temi di attualità come ad esempio il turismo sostenibile e sociale, ma anche spazi per arte e mostre sul paesaggio dei territori interessati, artigianato locale e artistico, tradizioni e cultura.

Di notevole interesse sarà la mostra di arte contemporanea, ideata dalla Pro Loco di Pisticci, guidata dalla nuova presidentessa Maria Teresa Romeo, in arte Oemor, artista di grande esperienza e che si è fatta conoscere negli anni nel mondo dellarte per la sua grande professionalità, che verrà esposta nello stand dedicato alla Pro Loco Pisticcese. Abbiamo il piacere, ma anche lonore di essere presenti alla mostra pugliese di Gravina come Pro Loco di Pisticci, - spiega la presidente Maria Teresa Romeo  dove abbiamo dato vita ad una macchina organizzativa pazzesca, con uno stand di prodotti vari e un libro Il ricettario della Pacchiana, scritto in italiano e inglese, con la presentazione di numerose ricette, aneddoti e disegni, il tutto, frutto di una nostra personale ideazione, realizzata con i bravissimi giovani soci della nostra Pro Loco. La mostra, dal titolo Siamo quel che mangiamo - aggiunge la presidentessa - si sviluppa in un grande padiglione di circa 600 metri quadri e tratterà un argomento come il cibo con nove grandi opere tra sculture, installazioni, foto e realverso.

Il tutto è il frutto di una collaborazione eccezionale di numerose figure: Artisti: Maria Teresa Romeno, Grazia Maria De Stasi, Francesca Fittipaldi ed Ermelinda Romeo e gli alunni della IV° B del Liceo Artistico Duni - Levi di Matera. Curatore; Giuseppe Fittipaldi; Ingegnere: Vito Santarcangelo, Giuseppe Laviola; Psicoterapeuta: Giosea Laviola; Chef: Daniele Bracuto; Fotografo e Giornalista: Claudio Sole; Agente: Vito Losito; Ricercatore: Vito Santarcangelo e Alessandro DAlcantara. L'esposizione affronta il ruolo del cibo non solo come nutrimento, ma come tradizione, inclusività, salute e sostenibilità ambientale.

Siamo quel che mangiamo, è un percorso espositivo dedicato alla riflessione sul rapporto tra alimentazione, identità e sostenibilità. Liniziativa - precisa la presidente Romeo - intende valorizzare la cultura del cibo, come alimento essenziale della nostra storia, del nostro territorio e del nostro futuro. Grande attesa poi Domenica 30 novembre, dove il Comune di Pisticci, riceverà da parte dellEpli (Ente Nazionale Pro Loco), il riconoscimento di Borgo di eccellenza. Il tutto, con laugurio che levento, possa arricchire il dialogo tra cultura, impresa e comunità.