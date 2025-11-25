Si è svolto ieri, lunedì 24 novembre, il convegno conclusivo del progetto Vivere Insieme, promosso da AIAS Lauria ETS, realizzato con il sostegno della Regione Basilicata e in collaborazione con i servizi sanitari territoriali e la rete del privato sociale. Liniziativa ha sperimentato un modello innovativo di intervento per persone nello spettro autistico, basato su inclusione in contesti di vita reali, lavoro multidisciplinare e utilizzo di strumenti digitali condivisi.

Il progetto, avviato grazie allammissione allavviso regionale rivolto agli enti del Terzo Settore, ha coinvolto bambini e famiglie in attività integrate con parrocchie, associazioni, fattorie didattiche, realtà sportive e culturali del territorio, con il coordinamento di professionisti AIAS e delle strutture sanitarie di riferimento .



Una collaborazione che diventa modello



Nel suo intervento, Cosimo Latronico, Assessore regionale alla Salute, ha ribadito il ruolo strategico della cooperazione istituzionale: «Lautismo è un tema prioritario per la nostra agenda sociale. Per sviluppare percorsi realmente efficaci è fondamentale una solida alleanza tra pubblico e privato, capace di costruire una rete in cui ogni attore contribuisca con competenza e partecipazione». Latronico ha inoltre ricordato il rafforzamento dei Piani di Zona e limpegno regionale nel sostenere interventi che garantiscano inclusione, autonomia e monitoraggio continuo.



La visione del Terzo Settore: il partenariato come necessità



Per Luigi Giuseppe Esposito, Direttore Generale di AIAS Lauria e Presidente del Consorzio UNERFA, il progetto ha dimostrato cosa accade quando le risposte non restano frammentate: «Oggi misuriamo lefficacia di un progetto nato da un bando pubblico per le persone nello spettro dellautismo: lo Stato ha visto un bisogno reale e lAIAS di Lauria ha lavorato per soddisfarlo. È tutto qui: un uomo che ha bisogno e un uomo che soddisfa il bisogno. Questa è lessenza della vita della comunità». Esposito ha sottolineato come il partenariato pubblicoprivatosociale non sia unopzione, ma lunica via per evitare risposte «scoordinate, squilibrate e distorte» e garantire continuità ai percorsi.



Sanità e territorio: un dialogo che si consolida

La presenza dellASP di Potenza con il Commissario Massimo De Fino e dei rappresentanti istituzionali ha confermato la volontà di trasformare la sperimentazione in intervento strutturale, rafforzando il coordinamento tra servizi sanitari, enti locali e Terzo Settore.



Il progetto ha infatti permesso di: migliorare autonomie personali e competenze sociorelazionali;



generalizzare gli apprendimenti in ambienti naturali;



potenziare la cooperazione tra AIAS, famiglie e stakeholder locali;



utilizzare piattaforme digitali condivise per valutazione e monitoraggio.



Famiglie e comunità: risultati tangibili



Il coinvolgimento costante delle famiglie è stato uno degli elementi più significativi: entusiasmo, partecipazione e testimonianze dirette hanno confermato il valore di un progetto «nato dallaccoglienza dei bisogni e sostenuto da una rete a maglia stretta tra enti, famiglie e territorio» .



Prospettive future



Durante levento è stato inoltre presentato il nuovo Accordo tra UNITELMA Sapienza, CONSORZIO UNERFA e AIAS Lauria, che renderà il territorio sede di sperimentazione e formazione avanzata, con lobiettivo di rendere stabile il modello sviluppato.