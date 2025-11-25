HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

LAssociazione AmArti APS  Arteterapia ha avviato il progetto Lamore che confonde

25/11/2025

In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, lAssociazione AmArti APS  Arteterapia di Potenza ha dato il via a un percorso formativo rivolto agli adolescenti per aiutarli a riconoscere e comprendere le dinamiche delle relazioni pericolose e, più in generale, di quelle relazioni che feriscono.
Il progetto, intitolato Lamore che confonde, è nato per offrire ai giovani strumenti concreti per individuare i segnali precoci di una relazione che può degenerare, comprendere come si sviluppano comportamenti nocivi e imparare a prendere le distanze da ciò che mette a rischio il benessere emotivo.
Come ricorda ONU Women, la violenza di genere si radica spesso nella confusione emotiva e nellincapacità di riconoscere i primi campanelli dallarme. Il percorso si propone proprio di fare luce su tutto ciò che, inizialmente, può sembrare amore ma che col tempo si trasforma in controllo, manipolazione o sofferenza.
I laboratori esperienziali sono condotti da arteterapeute ed esperte delle relazioni daiuto, attraverso il metodo induttivo e attività laboratoriali mirate. E stato utilizzato anche breve corto animato realizzato da un giovane autore che ha illustrato in modo semplice e immediato le diverse fasi di una relazione tossica, offrendo ai ragazzi uno spunto visivo molto efficace.
Il primo incontro si è tenuto in una scuola superiore di Potenza- ha dichiarato il Presidente dellAssociazione Erminia Ferrante- dove abbiamo incontrato classi attente, sensibili e consapevoli. I ragazzi hanno partecipato con grande coinvolgimento, restituendo ottimi feedback e mostrando una sorprendente capacità di riconoscere i segnali della violenza, non solo fisica ma anche verbale, psicologica ed emotiva. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: questo riscontro ci conferma di essere sulla strada giusta e ci sprona a portare avanti il progetto con ancora più determinazione.
È fondamentale, oggi più che mai, mantenere viva lattenzione su questi temi, soprattutto alla luce dei continui fatti di cronaca che raccontano episodi di violenza sulle donne. Sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti adeguati significa contribuire alla costruzione di una cultura del rispetto e della cura reciproca.
Il percorso proseguirà ora in diverse scuole della Basilicata e della Campania, oltre che nei luoghi di aggregazione giovanile  oratori, centri giovanili e spazi dedicati ai ragazzi  per raggiungere gli adolescenti nei contesti che vivono quotidianamente.
LAssociazione AmArti APS, da diversi anni impegnata nel campo del benessere psicologico attraverso la consulenza familiare e larteterapia, promuove percorsi di prevenzione, ascolto, crescita consapevole e supporto alla genitorialità.
Lo consideriamo un vero dovere morale verso i ragazzi  dichiara Stefania Bruni, vicepresidente dellAssociazione AmArti.  Offrire gratuitamente questi laboratori è per noi una scelta di responsabilità: oggi più che mai sentiamo lurgenza di aiutare i giovani a distinguere ciò che nutre da ciò che ferisce, ciò che libera da ciò che confonde.
Perché un amore che confonde può diventare un amore che fa male. Riconoscerlo è il primo gesto di libertà.



archivio

ALTRE NEWS

