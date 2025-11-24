HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative nelle sedi INPS della Basilicata

24/11/2025

Domani, martedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, lINPS realizzerà su tutto il territorio nazionale alcune significative iniziative di sostegno e di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, promosse dal Comitato Unico di Garanzia dellIstituto.

Anche le sedi provinciali INPS di Potenza e Matera e le agenzie territoriali aderiranno alla campagna nazionale e martedì 25, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, riserveranno uno sportello rosa presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, ovvero offriranno un servizio di prima accoglienza che garantirà una priorità alle utenti che necessitano di informazioni su prestazioni e percorsi di protezione.

Nei locali di tutte le sedi INPS sarà, inoltre, esposta simbolicamente la locandina Posto occupato e una poltrona vuota riservata idealmente alle vittime che ne avrebbero avuto diritto. Sarà, inoltre, resa disponibile la Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere, uno strumento, realizzato dallINPS, con lobiettivo di far conoscere le tutele e i servizi che lIstituto può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.
Verrà, altresì, esposta e divulgata la locandina 25 Novembre non sei sola, ricordando il numero verde 1522 di pubblica utilità, per la denuncia immediata di abusi e violenze, esposto stabilmente nelle sedi INPS e tradotto in 12 lingue.

Come simbolo di una sentita adesione alliniziativa di sensibilizzazione e di impegno, per la giornata del 25 novembre, la sede della Direzione regionale INPS Basilicata e le due sedi provinciali di Potenza e di Matera illumineranno di rosso i propri ingressi o le proprie facciate esterne per mantenere vive consapevolezza e memoria.



