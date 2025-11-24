|
|Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative nelle sedi INPS della Basilicata
24/11/2025
|Domani, martedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, lINPS realizzerà su tutto il territorio nazionale alcune significative iniziative di sostegno e di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, promosse dal Comitato Unico di Garanzia dellIstituto.
Anche le sedi provinciali INPS di Potenza e Matera e le agenzie territoriali aderiranno alla campagna nazionale e martedì 25, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, riserveranno uno sportello rosa presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, ovvero offriranno un servizio di prima accoglienza che garantirà una priorità alle utenti che necessitano di informazioni su prestazioni e percorsi di protezione.
Nei locali di tutte le sedi INPS sarà, inoltre, esposta simbolicamente la locandina Posto occupato e una poltrona vuota riservata idealmente alle vittime che ne avrebbero avuto diritto. Sarà, inoltre, resa disponibile la Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere, uno strumento, realizzato dallINPS, con lobiettivo di far conoscere le tutele e i servizi che lIstituto può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.
Verrà, altresì, esposta e divulgata la locandina 25 Novembre non sei sola, ricordando il numero verde 1522 di pubblica utilità, per la denuncia immediata di abusi e violenze, esposto stabilmente nelle sedi INPS e tradotto in 12 lingue.
Come simbolo di una sentita adesione alliniziativa di sensibilizzazione e di impegno, per la giornata del 25 novembre, la sede della Direzione regionale INPS Basilicata e le due sedi provinciali di Potenza e di Matera illumineranno di rosso i propri ingressi o le proprie facciate esterne per mantenere vive consapevolezza e memoria.
