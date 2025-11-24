|
|
|Fiore sospeso" da Federfiori contro la violenza sulle donne
24/11/2025
|Domani 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, torna liniziativa Fiore SOSpeso promossa da Federfiori e Unione Induista Italiana.
Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Domani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, centinaia di fioristi regaleranno in tutta Italia, gerbere rosse alle Donne che si presenteranno in negozio. Fiore SOSpeso è il titolo della campagna ideata dal 2020 da Federfiori Confcommercio e dallUnione Induistria Italiana e che vedrà coinvolti anche questanno i fioristi in tutte le regioni italiane, tra le quali la Basilicata.
Proprio come accade con liniziativa del caffè sospeso, nata a Napoli e simbolo di solidarietà dove un caffè viene lasciato pagato per chi verrà dopo anche Federfiori vuole offrire un gesto concreto in occasione di questa giornata speciale: regalare fiori a tutte le donne, per ricordare a tutti che non bisogna mai abbassare la guardia di fronte al problema della violenza.
I fioristi aderenti alliniziativa saranno facilmente individuabili grazie ad una locandina affissa allesterno dei punti vendita. Primario obiettivo della campagna lanciare un messaggio chiaro e non solo simbolico contro la violenza sulle donne. I fioristi italiani sono orgogliosi di poter contribuire con il loro lavoro, per il sesto anno consecutivo.
Rosario Alfino, presidente di Federfiori ha dichiarato: "Sono felice di riproporre uniniziativa a me molto cara, l'attenzione sul tema della violenza sulle donne va tenuta sempre alta. La gerbera rossa è diventata un simbolo per questa giornata. Questo fiore delicato e bellissimo, dal colore forte e acceso, rappresenta perfettamente tutte le donne, oggi capaci di cambiare il mondo".
Angelo Lovallo, presidente di Confcommercio Potenza, sottolinea che titolari di attività di vendita fiori sono soprattutto donne che vendono bellezza e forniscono consigli per chi ama piante e fiori per conservarli più a lungo. Una città, un paese più belli, - aggiunge il presidente - è la nostra strategia che punta ad abbellire balconi e ambienti cittadini oltre le case dei cittadini. Di qui limpegno al rilancio dell'azione sindacale che passa attraverso le categorie e i territori con incontri per lascolto, il confronto, la crescita dellassociazionismo. Siamo certi - aggiunge - che con gli strumenti giusti questa categoria, come accade in altre parti del Paese, saprà riacquistare l'attenzione che merita oltre che dal pubblico dalle istituzioni alle quali chiederemo incontri specifici. Primo passo è associarsi e fare rete.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/11/2025 - Raccontare Gaza: a Senise arriva loperatore umanitario Gennaro Giudetti
Unoccasione per ascoltare una testimonianza diretta da uno dei contesti più drammatici del nostro tempo.
Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il complesso San Francesco di Senise, si terrà un incontro pubblico con Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegn...-->continua
|
|
|24/11/2025 - La Strada Regia delle Calabrie, protagonista al nuovo Museo di Nemoli
Una sezione del nuovo museo di Nemoli, la cui inaugurazione è prevista presso Palazzo Filizzola a luglio 2026, sarà dedicata alla Strada Regia delle Calabrie, antica via di comunicazione che univa le città di Napoli e Reggio Calabria e che ricalca in parte i...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Premiazione Grandi Mieli di Basilicata: Grottole celebra leccellenza apistica lucana
GROTTOLE (MT) 23 novembre 2025 Si è svolta ieri, al Castello Sichinulfo, la Premiazione Grandi Mieli di Basilicata, una giornata dedicata alla valorizzazione dellapicoltura lucana e delle sue migliori produzioni. Levento, promosso dal Comune di Grottole ...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Fiore sospeso" da Federfiori contro la violenza sulle donne
Domani 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, torna liniziativa Fiore SOSpeso promossa da Federfiori e Unione Induista Italiana.
Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Domani, in occasione ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV