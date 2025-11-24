HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Fiore sospeso" da Federfiori contro la violenza sulle donne

24/11/2025

Domani 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, torna liniziativa Fiore SOSpeso promossa da Federfiori e Unione Induista Italiana.

Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Domani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, centinaia di fioristi regaleranno in tutta Italia, gerbere rosse alle Donne che si presenteranno in negozio. Fiore SOSpeso è il titolo della campagna ideata dal 2020 da Federfiori Confcommercio e dallUnione Induistria Italiana e che vedrà coinvolti anche questanno i fioristi in tutte le regioni italiane, tra le quali la Basilicata.

Proprio come accade con liniziativa del caffè sospeso, nata a Napoli e simbolo di solidarietà  dove un caffè viene lasciato pagato per chi verrà dopo  anche Federfiori vuole offrire un gesto concreto in occasione di questa giornata speciale: regalare fiori a tutte le donne, per ricordare a tutti che non bisogna mai abbassare la guardia di fronte al problema della violenza.

I fioristi aderenti alliniziativa saranno facilmente individuabili grazie ad una locandina affissa allesterno dei punti vendita. Primario obiettivo della campagna lanciare un messaggio chiaro e non solo simbolico contro la violenza sulle donne. I fioristi italiani sono orgogliosi di poter contribuire con il loro lavoro, per il sesto anno consecutivo.

Rosario Alfino, presidente di Federfiori ha dichiarato: "Sono felice di riproporre uniniziativa a me molto cara, l'attenzione sul tema della violenza sulle donne va tenuta sempre alta. La gerbera rossa è diventata un simbolo per questa giornata. Questo fiore delicato e bellissimo, dal colore forte e acceso, rappresenta perfettamente tutte le donne, oggi capaci di cambiare il mondo".

Angelo Lovallo, presidente di Confcommercio Potenza, sottolinea che titolari di attività di vendita fiori sono soprattutto donne che vendono bellezza e forniscono consigli per chi ama piante e fiori per conservarli più a lungo. Una città, un paese più belli, - aggiunge il presidente - è la nostra strategia che punta ad abbellire balconi e ambienti cittadini oltre le case dei cittadini. Di qui limpegno al rilancio dell'azione sindacale che passa attraverso le categorie e i territori con incontri per lascolto, il confronto, la crescita dellassociazionismo. Siamo certi - aggiunge - che con gli strumenti giusti questa categoria, come accade in altre parti del Paese, saprà riacquistare l'attenzione che merita oltre che dal pubblico dalle istituzioni alle quali chiederemo incontri specifici. Primo passo è associarsi e fare rete.



