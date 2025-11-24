|
|
|Policoro ospita lincontro nazionale sulla Curvatura Sportiva: lIC2 protagonista per lArea Sud
24/11/2025
|Dal 21 al 23 novembre 2025, il Circolo Velico Lucano di Policoro ha ospitato un importante incontro nazionale dedicato alle Scuole Secondarie di Primo Grado con Curvatura Sportiva. Un appuntamento di confronto e innovazione che ha visto la partecipazione dellIC2 Giovanni Paolo II, unico rappresentante della Basilicata, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama educativo sportivo.
Levento ha riunito esperti, docenti, studenti e rappresentanti istituzionali, impegnati nella condivisione di buone pratiche e strategie future per un modello che integra formazione scolastica e attività motoria, promuovendo benessere, inclusione e competenze sociali. Allapertura hanno preso parte, tra gli altri, la D.S. capofila G. Dicretico, la Dirigente dellIC2 M.C. Stigliano, il Sindaco E. Bianco e autorevoli rappresentanti di MIM, Regione Basilicata, CONI e Sport e Salute.
Grande soddisfazione per lIC2 Giovanni Paolo II, designato SCUOLA POLO per lAREA SUD con la nomina della referente prof.ssa Domenica Mucci. Molto apprezzata anche la coreografia degli studenti, realizzata con il supporto del Prof. Nicola Lillo e accompagnata dallinno composto dal Prof. Calabrese.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/11/2025 - Raccontare Gaza: a Senise arriva loperatore umanitario Gennaro Giudetti
Unoccasione per ascoltare una testimonianza diretta da uno dei contesti più drammatici del nostro tempo.
Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il complesso San Francesco di Senise, si terrà un incontro pubblico con Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegn...-->continua
|
|
|24/11/2025 - La Strada Regia delle Calabrie, protagonista al nuovo Museo di Nemoli
Una sezione del nuovo museo di Nemoli, la cui inaugurazione è prevista presso Palazzo Filizzola a luglio 2026, sarà dedicata alla Strada Regia delle Calabrie, antica via di comunicazione che univa le città di Napoli e Reggio Calabria e che ricalca in parte i...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Premiazione Grandi Mieli di Basilicata: Grottole celebra leccellenza apistica lucana
GROTTOLE (MT) 23 novembre 2025 Si è svolta ieri, al Castello Sichinulfo, la Premiazione Grandi Mieli di Basilicata, una giornata dedicata alla valorizzazione dellapicoltura lucana e delle sue migliori produzioni. Levento, promosso dal Comune di Grottole ...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Fiore sospeso" da Federfiori contro la violenza sulle donne
Domani 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, torna liniziativa Fiore SOSpeso promossa da Federfiori e Unione Induista Italiana.
Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Domani, in occasione ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV