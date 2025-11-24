Dal 21 al 23 novembre 2025, il Circolo Velico Lucano di Policoro ha ospitato un importante incontro nazionale dedicato alle Scuole Secondarie di Primo Grado con Curvatura Sportiva. Un appuntamento di confronto e innovazione che ha visto la partecipazione dellIC2 Giovanni Paolo II, unico rappresentante della Basilicata, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama educativo sportivo.



Levento ha riunito esperti, docenti, studenti e rappresentanti istituzionali, impegnati nella condivisione di buone pratiche e strategie future per un modello che integra formazione scolastica e attività motoria, promuovendo benessere, inclusione e competenze sociali. Allapertura hanno preso parte, tra gli altri, la D.S. capofila G. Dicretico, la Dirigente dellIC2 M.C. Stigliano, il Sindaco E. Bianco e autorevoli rappresentanti di MIM, Regione Basilicata, CONI e Sport e Salute.



Grande soddisfazione per lIC2 Giovanni Paolo II, designato SCUOLA POLO per lAREA SUD con la nomina della referente prof.ssa Domenica Mucci. Molto apprezzata anche la coreografia degli studenti, realizzata con il supporto del Prof. Nicola Lillo e accompagnata dallinno composto dal Prof. Calabrese.