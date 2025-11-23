Il 21 novembre, dal 2013, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita dalla L. 10/2023 con lobiettivo di piantare nuovi alberi indispensabili per la vita sostenibile dellambiente e del pianeta. Piantare nuovi alberi, seguendo le indicazioni giuste con la collaborazione degli esperti, non è solo esteticamente piacevole. Proteggere e piantare gli alberi è anche una strategia per sopravvivere e vivere in un mondo più sostenibile.







Ecco che lIstituto Comprensivo Pascoli di Matera ha voluto organizzare, insieme ai docenti, una grande festa che ha coinvolto, con attività di continuità tra gli ordini (infanzia, Primaria, I grado), le sezioni di 5 anni dei plessi Lazazzera e San Giovanni, le classi quinte dei plessi Lucrezio, Moro e Nitti e le nove classi prime della scuola di primo grado. Nei plessi, che per loccasione si sono tinti di verde, varie le attività di sensibilizzazione, lavori creativi, con laboratori di preparazione alla giornata, piantumazione di nuovi alberi. Gli alunni e le alunne, hanno adottato, inoltre, un Passaporto che consente di essere le giovani sentinelle dellambiente circostante, a scuola come in famiglia.







Hanno portato i loro saluti, nel momento conclusivo delliniziativa itinerante, il Vice Sindaco del Comune di Matera, Assessore Rocco Buccico, per gli agronomi del Comune di Matera il dott. Basile, Anna Lanza promotrice e curatrice della giornata per Egrib e la Dirigente Scolastica Caterina Policaro. Hanno partecipato, inoltre, il responsabile della comunicazione azienda Cosp Tecno Service, Andrea Ferrari, la responsabile della comunicazione Erica Gabriele De Dominicis.







Grazie a un protocollo sottoscritto con Egrib prosegue - dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro - quale arricchimento dellOfferta Formativa della nostra scuola, la collaborazione per la promozione e la divulgazione di iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile e ambientale. Una collaborazione che, a partire da Egrib, ha coinvolto oltre 400 alunni e alunne nei sei plessi della Pascoli, e ha visto una bella sinergia istituzionale. Doveroso ringraziare la Cosp Tecno Service fornire le compostiere nei plessi con le quali attivare il progetto compostaggio domestico, e lazienda Gallo Rosso della famiglia Di Cuia di Montescaglioso donare lombrichi e compost maturo. Ringraziamo sentitamente il Comune di Matera e i suoi agronomi per aver donato gli alberi che sono stati piantati negli spazi verdi che compongono le pertinenze di ogni plesso. Infine - conclude la Dirigente Policaro - le studentesse e gli studenti del Turi-Morra (moda e sociosanitario per il giardino dei sogni arricchito dalla presenza della Regina degli alberi e Itas per la collaborazione alla piantumazione).