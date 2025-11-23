|
|
|Giornata Nazionale degli Alberi: la scuola Pascoli di Matera coinvolge oltre 400 studenti in una grande festa green
23/11/2025
|Il 21 novembre, dal 2013, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita dalla L. 10/2023 con lobiettivo di piantare nuovi alberi indispensabili per la vita sostenibile dellambiente e del pianeta. Piantare nuovi alberi, seguendo le indicazioni giuste con la collaborazione degli esperti, non è solo esteticamente piacevole. Proteggere e piantare gli alberi è anche una strategia per sopravvivere e vivere in un mondo più sostenibile.
Ecco che lIstituto Comprensivo Pascoli di Matera ha voluto organizzare, insieme ai docenti, una grande festa che ha coinvolto, con attività di continuità tra gli ordini (infanzia, Primaria, I grado), le sezioni di 5 anni dei plessi Lazazzera e San Giovanni, le classi quinte dei plessi Lucrezio, Moro e Nitti e le nove classi prime della scuola di primo grado. Nei plessi, che per loccasione si sono tinti di verde, varie le attività di sensibilizzazione, lavori creativi, con laboratori di preparazione alla giornata, piantumazione di nuovi alberi. Gli alunni e le alunne, hanno adottato, inoltre, un Passaporto che consente di essere le giovani sentinelle dellambiente circostante, a scuola come in famiglia.
Hanno portato i loro saluti, nel momento conclusivo delliniziativa itinerante, il Vice Sindaco del Comune di Matera, Assessore Rocco Buccico, per gli agronomi del Comune di Matera il dott. Basile, Anna Lanza promotrice e curatrice della giornata per Egrib e la Dirigente Scolastica Caterina Policaro. Hanno partecipato, inoltre, il responsabile della comunicazione azienda Cosp Tecno Service, Andrea Ferrari, la responsabile della comunicazione Erica Gabriele De Dominicis.
Grazie a un protocollo sottoscritto con Egrib prosegue - dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro - quale arricchimento dellOfferta Formativa della nostra scuola, la collaborazione per la promozione e la divulgazione di iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile e ambientale. Una collaborazione che, a partire da Egrib, ha coinvolto oltre 400 alunni e alunne nei sei plessi della Pascoli, e ha visto una bella sinergia istituzionale. Doveroso ringraziare la Cosp Tecno Service fornire le compostiere nei plessi con le quali attivare il progetto compostaggio domestico, e lazienda Gallo Rosso della famiglia Di Cuia di Montescaglioso donare lombrichi e compost maturo. Ringraziamo sentitamente il Comune di Matera e i suoi agronomi per aver donato gli alberi che sono stati piantati negli spazi verdi che compongono le pertinenze di ogni plesso. Infine - conclude la Dirigente Policaro - le studentesse e gli studenti del Turi-Morra (moda e sociosanitario per il giardino dei sogni arricchito dalla presenza della Regina degli alberi e Itas per la collaborazione alla piantumazione).
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/11/2025 - Giornata Nazionale degli Alberi: la scuola Pascoli di Matera coinvolge oltre 400 studenti in una grande festa green
Il 21 novembre, dal 2013, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita dalla L. 10/2023 con lobiettivo di piantare nuovi alberi indispensabili per la vita sostenibile dellambiente e del pianeta. Piantare nuovi alberi, seguendo le indicazioni giuste con la colla...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Foglie dello stesso ramo: dialogo ecumenico e interreligioso a Terranova di Pollino
Il 12 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Terranova di Pollino (PZ), si terrà la conferenza Foglie dello stesso ramo. La possibilità del dialogo fra le chiese cristiane, a cura della Fondazione Papa Clemente XI Albani Del...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Rionero in Vulture. ''Le Emozioni in Natura'': terzo appuntamento del progetto Tuttifrutti
Prosegue il percorso di attività inclusive del progetto Tuttifrutti Semi di Autonomia per Tutti, finanziato nellambito dellAccordo di Programma 20222024 e promosso da APS Paesaggi Meridiani ETS insieme a una rete di associazioni partner del territorio ...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Basilicata al centro del Turismo Identitario: successo per Roots-In 2025
Roots-In 2025 conferma la crescita del Turismo delle Origini e rafforza non solo il ruolo di Matera, ma dellintera Basilicata come territorio guida nel panorama nazionale del turismo identitario. La quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo delle...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV