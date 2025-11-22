|
|Foglie dello stesso ramo: dialogo ecumenico e interreligioso a Terranova di Pollino
22/11/2025
|Il 12 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Terranova di Pollino (PZ), si terrà la conferenza Foglie dello stesso ramo. La possibilità del dialogo fra le chiese cristiane, a cura della Fondazione Papa Clemente XI Albani Delegazione di Matera. Lincontro, dedicato allecumenismo e al dialogo interreligioso nel terzo Millennio, vedrà la partecipazione del sindaco Franco Mazzia, del delegato della Fondazione Cav. Vincenzo Genovese e di autorità civili, militari e religiose. Relatori saranno il rev.mo P. Prof. Dr. Don Antonio Polidoro, Rettore del Seminario Maggiore di Potenza, e il Gr. Uff. Dr. Prof. Raffaele Pinto Ph.D., storico della Basilicata.
