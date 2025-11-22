Il 12 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Terranova di Pollino (PZ), si terrà la conferenza Foglie dello stesso ramo. La possibilità del dialogo fra le chiese cristiane, a cura della Fondazione Papa Clemente XI Albani  Delegazione di Matera. Lincontro, dedicato allecumenismo e al dialogo interreligioso nel terzo Millennio, vedrà la partecipazione del sindaco Franco Mazzia, del delegato della Fondazione Cav. Vincenzo Genovese e di autorità civili, militari e religiose. Relatori saranno il rev.mo P. Prof. Dr. Don Antonio Polidoro, Rettore del Seminario Maggiore di Potenza, e il Gr. Uff. Dr. Prof. Raffaele Pinto Ph.D., storico della Basilicata.