HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Foglie dello stesso ramo: dialogo ecumenico e interreligioso a Terranova di Pollino

22/11/2025

Il 12 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Terranova di Pollino (PZ), si terrà la conferenza Foglie dello stesso ramo. La possibilità del dialogo fra le chiese cristiane, a cura della Fondazione Papa Clemente XI Albani  Delegazione di Matera. Lincontro, dedicato allecumenismo e al dialogo interreligioso nel terzo Millennio, vedrà la partecipazione del sindaco Franco Mazzia, del delegato della Fondazione Cav. Vincenzo Genovese e di autorità civili, militari e religiose. Relatori saranno il rev.mo P. Prof. Dr. Don Antonio Polidoro, Rettore del Seminario Maggiore di Potenza, e il Gr. Uff. Dr. Prof. Raffaele Pinto Ph.D., storico della Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
22/11/2025 - Foglie dello stesso ramo: dialogo ecumenico e interreligioso a Terranova di Pollino

Il 12 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Terranova di Pollino (PZ), si terrà la conferenza Foglie dello stesso ramo. La possibilità del dialogo fra le chiese cristiane, a cura della Fondazione Papa Clemente XI Albani  Delegazione di Mat...-->continua
22/11/2025 - Rionero in Vulture. ''Le Emozioni in Natura'': terzo appuntamento del progetto Tuttifrutti

Prosegue il percorso di attività inclusive del progetto Tuttifrutti  Semi di Autonomia per Tutti, finanziato nellambito dellAccordo di Programma 20222024 e promosso da APS Paesaggi Meridiani ETS insieme a una rete di associazioni partner del territorio ...-->continua
22/11/2025 - Basilicata al centro del Turismo Identitario: successo per Roots-In 2025

Roots-In 2025 conferma la crescita del Turismo delle Origini e rafforza non solo il ruolo di Matera, ma dellintera Basilicata come territorio guida nel panorama nazionale del turismo identitario. La quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo delle...-->continua
22/11/2025 - UNICEF Potenza: allontanati i figli di una famiglia nel bosco a Chieti

Come essere umano , come presidente Comitato Provinciale di Potenza per UNICEF, non posso ignorare la profondissima delicatezza della vicenda che riguarda l'allontanamento dei figli della famiglia di Chieti che vive in un bosco. . Ogni volta che dei bambini ...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo