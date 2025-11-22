Roots-In 2025 conferma la crescita del Turismo delle Origini e rafforza non solo il ruolo di Matera, ma dellintera Basilicata come territorio guida nel panorama nazionale del turismo identitario. La quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo delle Radici ha registrato un forte aumento di buyer, operatori e regioni partecipanti, segnando levoluzione definitiva della manifestazione da evento specializzato a vera e propria fiera di riferimento, sostenuta dal Ministero, da ENIT e da ITA Airways. Matera, con il suo valore simbolico e narrativo, ha fatto da cornice a un appuntamento che porta però benefici allintera Basilicata, offrendo visibilità, opportunità commerciali e nuove prospettive di incoming per i territori interni, i borghi, le tradizioni e il patrimonio culturale lucano. Tra i momenti centrali delledizione si è distinto il talk organizzato da FIAVET CampaniaBasilicata dedicato al tema Il ruolo strategico delle Agenzie di Viaggio nel Turismo delle Origini, che si è svolto al Centro Congressi UNA MH in un clima di confronto concreto tra istituzioni e operatori. Dopo lapertura del presidente FIAVET Giuseppe Scanu e i saluti istituzionali della direttrice APT Basilicata Margherita Sarli e del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il dibattito moderato dal giornalista Guido Tortorelli ha visto la partecipazione di Michele Martulli, vicepresidente FIAVET CampaniaBasilicata, insieme a Antonio Palummo, Antonio Panetta, Massimo Galante e Mikaela Bandini. È emersa una visione condivisa: il turismo delle radici non è una nicchia, ma un settore strategico capace di valorizzare i territori lucani, promuovere racconti identitari, riattivare comunità e generare economia attraverso esperienze autentiche. In questo scenario, Basilicata e Matera giocano un ruolo decisivo grazie alla loro capacità di coniugare patrimonio culturale, ospitalità e narrazioni che parlano alle comunità italiane nel mondo. Le agenzie di viaggio diventano attori chiave nella costruzione degli itinerari del ritorno, trasformando memoria e appartenenza in percorsi reali che coinvolgono tanto Matera quanto i piccoli centri lucani che custodiscono le storie delle famiglie emigrate. In chiusura, Michele Martulli ha ringraziato Regione Basilicata, APT e la direttrice Sarli per lorganizzazione della borsa, evidenziando come ledizione 2025 abbia ulteriormente rafforzato la posizione della Basilicata allinterno della mappa nazionale del turismo identitario. Martulli ha sottolineato anche la necessità di ampliare il coinvolgimento di altre regioni italiane e di potenziare i collegamenti con gli aeroporti di Puglia e Campania, elementi cruciali per linternazionalizzazione della manifestazione. Roots-In non è solo un appuntamento ormai consolidato per Matera  ha dichiarato  ma un vero asset strategico per lintera Basilicata, che oggi si presenta al mondo come una regione capace di raccontare le radici italiane con autorevolezza e visione. Lobiettivo è costruire unedizione 2026 ancora più internazionale, ancora più forte e sempre più orientata ai mercati globali. Le radici non sono nostalgia: sono futuro. Con questa edizione, Basilicata e Matera si confermano un binomio vincente: da un lato la città dei Sassi come icona globale, dallaltro una regione che sta trasformando il turismo delle origini in un motore di sviluppo sostenibile per borghi, comunità e destinazioni emergenti.



