Rotonda: lunedì nuovo incontro con 'Differenza donna'

21/11/2025

Proseguono gli incontri di sensibilizzazione nei Comuni dellAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese-Pollino grazie al Progetto Anita nato dalla co-progettazione dellAmbito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino con lAssociazione Differenza Donna Aps-Ong grazie al contributo della Regione Basilicata.

Vi aspettiamo il 24 novembre alle ore 10:00 presso il Liceo Scientifico del Comune di Rotonda (PZ) in via Pietro Nenni.

Tutti i partecipanti alle ore 10:30 raggiungeranno il Cineteatro Selene del Comune, in Don Saverio Laurita, per la presentazione del Progetto Anita e per la presentazione della Panchina rossa contro la violenza sulle donne.

Parteciperanno al dibattito:

Dott. Rocco Bruno, Sindaco del Comune di Rotonda

Lorenzo Santandrea, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico del Comune di Rotonda

Domenico Tempone, Maresciallo della locale stazione dei CC

Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice UdP Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino

Dott.ssa Simonetta Giorgia, Psicologa del Comune di Rotonda

Dott.ssa Antonella Carlucci, Assistente Sociale del Comune di Rotonda

Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile per Differenza Donna del Progetto Anita

Valentina Gasaro, Avvocata Differenza Donna

Seguirà dibattito con i ragazzi e le ragazze.

Siete invitate/i a partecipare.



