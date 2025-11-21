|
|
|Rotonda: lunedì nuovo incontro con 'Differenza donna'
21/11/2025
|Proseguono gli incontri di sensibilizzazione nei Comuni dellAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese-Pollino grazie al Progetto Anita nato dalla co-progettazione dellAmbito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino con lAssociazione Differenza Donna Aps-Ong grazie al contributo della Regione Basilicata.
Vi aspettiamo il 24 novembre alle ore 10:00 presso il Liceo Scientifico del Comune di Rotonda (PZ) in via Pietro Nenni.
Tutti i partecipanti alle ore 10:30 raggiungeranno il Cineteatro Selene del Comune, in Don Saverio Laurita, per la presentazione del Progetto Anita e per la presentazione della Panchina rossa contro la violenza sulle donne.
Parteciperanno al dibattito:
Dott. Rocco Bruno, Sindaco del Comune di Rotonda
Lorenzo Santandrea, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico del Comune di Rotonda
Domenico Tempone, Maresciallo della locale stazione dei CC
Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice UdP Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino
Dott.ssa Simonetta Giorgia, Psicologa del Comune di Rotonda
Dott.ssa Antonella Carlucci, Assistente Sociale del Comune di Rotonda
Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile per Differenza Donna del Progetto Anita
Valentina Gasaro, Avvocata Differenza Donna
Seguirà dibattito con i ragazzi e le ragazze.
Siete invitate/i a partecipare.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV