In data odierna la docente Conte Silvana dellI.C. Lauria ha presenziato alla Cerimonia di Cambio del Comandante del Reggimento Cavalleggeri Guide 19°, che si è svolta presso la Caserma G. DAvossa di Salerno. Infatti il Colonnello Nicola Iovino ha ceduto il Comando al parig... -->continua

Sabato 22 novembre ricorderemo Peppe Di Bello in un incontro pubblico organizzato dalle sue amiche, amici, compagne e compagni di lotte. Peppe Di Bello era una persona perbene. Un anno fa la triste notizia che non era più tra noi arrivò allimprovviso nel ... -->continua