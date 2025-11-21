|Alle ore 11:00 di oggi, venerdì 21 novembre, presso la chiesa Santa Maria del Sepolcro di Potenza, è stata officiata dallArcivescovo Metropolita di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo Monsignor Davide Carbonaro, unitamente al Cappellano Militare Don Giovanni CAGGIANESE, una Santa Messa in occasione delle concomitanti ricorrenze della Virgo Fidelis, Patrona dellArma dei Carabinieri e dell84° anniversario della Battaglia di Culqualber.
Questultimo rievoca le eroiche gesta del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato in Africa Orientale nel corso del secondo conflitto mondiale, episodio deroismo per il quale alla Bandiera dellArma è stata conferita la seconda Medaglia dOro al Valor Militare.
In questo giorno viene rivolto, da parte dellArma dei Carabinieri, il pensiero ai familiari dei militari che sono caduti nelladempimento del dovere tenendo fede al giuramento prestato fino allestremo sacrificio.
Nella stessa occasione è stata celebrata la Giornata dellOrfano in onore di tutti quei ragazzi che hanno perso un loro genitore Carabiniere. Ed è per loro, primi destinatari di una così immensa perdita di affetto, che lArma, sin dal 1948, ha creato un Ente Morale di natura privatistica, lO.N.A.O.M.A.C., lOpera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dellArma dei Carabinieri che, ad oggi, assiste circa 1.000 orfani con donazioni che pervengono, nella quasi totalità, da gesti di volontariato dei Carabinieri attualmente in servizio.
Nella circostanza, sarà consegnata una targa alla Dott.ssa FOSSATI Aurora figlia del Mar. Magg. FOSSATI Pierluigi deceduto in servizio che nel corrente anno accademico ha conseguito la laurea magistrale in design, comunicazione visiva e multimediale.
Alla cerimonia hanno preso le massime autorità civili, militari e religiose del capoluogo, accolte dal Comandante della Legione Carabinieri Basilicata Generale di Brigata Luca MENNITTI, dal Comandante Provinciale Carabinieri di Potenza, per lAssociazione Nazionale Carabinieri in congedo lIspettore Regionale dal Generale di Divisione Luigi FINELLI, dal Presidente della Sezione di Potenza, dal Presidente dellAssociazione Nazionale Forestali, dai delegati delle locali sezioni delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, oltre che da una significativa rappresentanza dei Carabinieri di Potenza e delle componenti di specialità.
Al termine dellevento, il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata ha dato il "benvenuto", a nome di tutta l'Arma lucana e della popolazione intervenuta, a 17 giovani Carabinieri neo giunti destinati a rinforzare i presidi dellArma sul territorio in provincia di Potenza e, in particolare, nei centri di Abriola, Acerenza, Albano, Calvello, Chiaromonte, Francavilla in Sinni, Genzano di Lucania, Melfi, Muro Lucano, Pignola, Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, San Fele, SantArcangelo, Viggianello e Villa DAgri.