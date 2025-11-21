HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

CSV Basilicata: dal Future Fest alla scuola, al centro volontariato e nonviolenza

21/11/2025

CSV Basilicata ha partecipato al Future Fest 2025 incontrando centinaia di studenti nei Campus di Potenza e Matera per presentare le opportunità di volontariato e cittadinanza attiva. Lo comunica, tramite una nota stampa, il presidente Giannino Romaniello. Prosegue inoltre la collaborazione con le scuole lucane attraverso progetti dedicati e momenti formativi per docenti e studenti. Il 26 novembre, si legge nella nota, si terrà lincontro online La nonviolenza che cambia la scuola, rivolto ai docenti di Basilicata e Puglia e guidato dalla prof.ssa Gabriella Falcicchio, esperta di educazione alla pace. Le iniziative puntano a rafforzare partecipazione, dialogo e cultura della nonviolenza nelle comunità educative.



ALTRE NEWS

