Anche in Basilicata la Coldiretti ha celebrato la Giornata nazionale degli alberi. Lo ha fatto partecipando a Scanzano Jonico, ad una iniziativa organizzata assieme al locale istituto comprensivo, nel corso della quale è stata piantata la talea dell Albero di Falcone otre ad alcune piante locali, tra cui agrumi e olivi, donati dallorganizzazione agricola lucana. E stata loccasione per ribadire lappello ad aumentare la presenza del verde urbano, a partire dalle aree frequentate dai bambini, come ad esempio le scuole. Anche in Basilicata le aree verdi urbane rappresentano solo il 2,9% dei territori comunali e i parchi e giardini con aree gioco una porzione ancora più piccola. Eppure secondo recenti studi i benefici di alberi e aree verdi sulla salute degli adulti e sulla crescita dei bambini sono importanti: aiutano lo sviluppo cerebrale, migliorando le funzioni cognitive, oltre a fornire importanti occasioni esperienziali, migliorando creatività, il senso di equilibrio, memoria di lavoro e mantenimento. Un albero adulto è capace di catturare dallaria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili mentre un ettaro di piante è in grado di aspirare dallambiente ben 20mila chili di anidride carbonica (CO2) allanno, secondo una analisi della Coldiretti. Oltre ad incrementare la disponibilità di verde, serve anche una corretta gestione del patrimonio arboreo esistente, troppo spesso messo a rischio da interventi approssimativi affidati a soggetti non esperti, oltre che da attività di altra natura come scavi o rifacimenti di marciapiedi che causano a volte il taglio delle radici. Ciò causa lindebolimento delle piante, esposte ai rischi legati ai cambiamenti climatici, con effetti sulla sicurezza dei cittadini e la compromissione dei benefici forniti per la salute e lambiente. Da qui la necessità di un coinvolgimento diretto di professionisti del verde, a partire dai florovivaisti, per la produzione di alberi di qualità e delle specie adatte a contrastare i cambiamenti climatici o di operatori specializzati, come gli arboricoltori, per gli interventi di cura. Importante, dal punto di vista della professionalità, è la circolare dello scorso febbraio con cui, su richiesta di Coldiretti, il Ministero del Lavoro ha rivisto le istruzioni per lesecuzione di lavori su alberi con funi, aggiornando le misure di sicurezza. Nei giorni scorsi la federazione provinciale di Matera della Coldiretti è entrata nelle scuole di Scanzano Jonico e Montalbano Jonico per promuovere anche leducazione alla stagionalità e al buon cibo, coinvolgendo i bambini della scuola primaria e dell'infanzia in un percorso educativo alla scoperta dellagricoltura, della sana alimentazione e dellorigine dei cibi. Le attività svolte hanno avuto come protagonista La ruota della stagionalità, uno strumento didattico che aiuta i più piccoli a riconoscere i frutti di stagione, i cicli della natura e il valore del mangiare bene. Per promuovere una merenda sana ed equilibrata, ad ogni alunno è stato consegnato un sacchetto con clementine locali, una gustosa pausa a km zero. Lobiettivo è chiaro: educare le nuove generazioni, attraverso il gioco - evidenzia la Coldiretti provinciale di Matera- a scelte alimentari consapevoli, contrastare i cibi ultraprocessati e rafforzare il legame tra scuola, famiglia e agricoltura., imparare giocando. Un'iniziativa che mette al centro il territorio, i giovani, le famiglie e le imprese agricole che, con passione, ogni giorno coltivano cultura, salute e tradizione.