|Fantastico Medioevo, Lezioni di storia a Melfi sulle ''Forme e culture della regalità''
21/11/2025
|Dal 25 al 28 novembre, Melfi ospita il grande convegno internazionale di studi Forme e culture della regalità. Il regno dellItalia meridionale in prospettiva Mediterranea (XII XVI sec.) con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne. Liniziativa, che rientra nellambito del progetto Fantastico Medioevo, è organizzata da CESURA- Centro Europeo di studi sullUmanesimo e Rinascimento Aragonese, con il contributo di PRIN-PNRR 2022 IMPERI SITUS dellUniversità della Basilicata e della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del MIC, con il patrocinio delle Università di Avignon, Basilicata, Girona, Napoli Federico II, Napoli Orientale, Pisa e con il supporto della Regione Basilicata, della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Comune di Melfi, della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, del Centro Europeo di Studi Normanni CESN, di HISCOAR e dellInstitut Universitaire de France.
Il convegno, cui prenderanno parte circa 30 storici esperti da tutta Italia e dallestero, si propone di ricostruire i tratti specifici della regalità che furono ideologicamente sviluppati in Italia meridionale, dove il Regno fu istituito solo nel 1130, con lincoronazione del normanno Ruggero II dAltavilla. Molteplici i temi al centro della discussione: cosa significa essere re e quali i caratteri della regalità; come fu possibile istituire un Regno e quali furono le strategie istituzionali, politiche, ideologiche, liturgiche, culturali messe in campo; come fece Federico II ad adattare quelle strutture alla sua idea di impero; come i sovrani angioini correlarono il potere regio a quello papale, dal quale furono insigniti; quali strumenti usò Alfonso il Magnanimo per trasformare gli apparati della regalità (italiana e iberica) in quelli dellimperialità di matrice classica e romana; in che modo la compagine statale, che in Italia meridionale fa perno sulla figura del sovrano, trova nella struttura monarchica una fisionomia peculiare e, per molti versi, ideologicamente e politicamente innovativa.
Durante le giornate del convegno, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a tre Lezioni di storia, organizzate nellambito del progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e il patrocinio di Regione Normandia.
La prima delle Lezioni di storia offrirà un imperdibile colpo di scena ed è in programma martedì 25 novembre alle ore 18:30. Nella Basilica Cattedrale di Melfi il prof. Ortensio Zecchino (CESN), parlerà de La Costituzione di Melfi e la costruzione della regalità: la fase istitutiva di un grande regno laico da parte di un imperatore scomunicato sarà illustrata in un luogo sacro e apparentemente dissonante. Sarà preceduta da una dimostrazione di falconeria a cura dellassociazione De Arte Venandi e dalla visita alledificio a cura del prof. Mirko Vagnoni, storico del Medioevo presso lUniversità degli Studi della Basilicata. Dopo i saluti istituzionali, seguirà lintroduzione del prof. Fulvio Delle Donne dellUniversità di Napoli Federico II - presidente di CESURA, direttore scientifico di Fantastico Medioevo.
Le altre due Lezioni di storia si terranno invece mercoledì 26 novembre e giovedì 27 novembre alle ore 19:00, presso il Palazzo Vescovile di Melfi (Sala Mons. A.M. Spinelli). La prima, a cura del prof. Francesco Paolo Tocco dellUniversità di Messina, sarà dedicata a Il Vespro e la ridefinizione delle forme della regalità, mentre la seconda, tenuta dal prof. Delle Donne, verterà su Melfi, Palermo, Napoli: costruzione della regalità tra simboli, gesti e incoronazioni.
