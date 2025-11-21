Dal 25 al 28 novembre, Melfi ospita il grande convegno internazionale di studi Forme e culture della regalità. Il regno dellItalia meridionale in prospettiva Mediterranea (XII  XVI sec.) con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne. Liniziativa, che rientra nellambito del progetto Fantastico Medioevo, è organizzata da CESURA- Centro Europeo di studi sullUmanesimo e Rinascimento Aragonese, con il contributo di PRIN-PNRR 2022 IMPERI SITUS dellUniversità della Basilicata e della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del MIC, con il patrocinio delle Università di Avignon, Basilicata, Girona, Napoli Federico II, Napoli Orientale, Pisa e con il supporto della Regione Basilicata, della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Comune di Melfi, della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, del Centro Europeo di Studi Normanni  CESN, di HISCOAR e dellInstitut Universitaire de France.



Il convegno, cui prenderanno parte circa 30 storici esperti da tutta Italia e dallestero, si propone di ricostruire i tratti specifici della regalità che furono ideologicamente sviluppati in Italia meridionale, dove il Regno fu istituito solo nel 1130, con lincoronazione del normanno Ruggero II dAltavilla. Molteplici i temi al centro della discussione: cosa significa essere re e quali i caratteri della regalità; come fu possibile istituire un Regno e quali furono le strategie istituzionali, politiche, ideologiche, liturgiche, culturali messe in campo; come fece Federico II ad adattare quelle strutture alla sua idea di impero; come i sovrani angioini correlarono il potere regio a quello papale, dal quale furono insigniti; quali strumenti usò Alfonso il Magnanimo per trasformare gli apparati della regalità (italiana e iberica) in quelli dellimperialità di matrice classica e romana; in che modo la compagine statale, che in Italia meridionale fa perno sulla figura del sovrano, trova nella struttura monarchica una fisionomia peculiare e, per molti versi, ideologicamente e politicamente innovativa.



Durante le giornate del convegno, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a tre Lezioni di storia, organizzate nellambito del progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e il patrocinio di Regione Normandia.



La prima delle Lezioni di storia offrirà un imperdibile colpo di scena ed è in programma martedì 25 novembre alle ore 18:30. Nella Basilica Cattedrale di Melfi il prof. Ortensio Zecchino (CESN), parlerà de La Costituzione di Melfi e la costruzione della regalità: la fase istitutiva di un grande regno laico da parte di un imperatore scomunicato sarà illustrata in un luogo sacro e apparentemente dissonante. Sarà preceduta da una dimostrazione di falconeria a cura dellassociazione De Arte Venandi e dalla visita alledificio a cura del prof. Mirko Vagnoni, storico del Medioevo presso lUniversità degli Studi della Basilicata. Dopo i saluti istituzionali, seguirà lintroduzione del prof. Fulvio Delle Donne dellUniversità di Napoli Federico II - presidente di CESURA, direttore scientifico di Fantastico Medioevo.



Le altre due Lezioni di storia si terranno invece mercoledì 26 novembre e giovedì 27 novembre alle ore 19:00, presso il Palazzo Vescovile di Melfi (Sala Mons. A.M. Spinelli). La prima, a cura del prof. Francesco Paolo Tocco dellUniversità di Messina, sarà dedicata a Il Vespro e la ridefinizione delle forme della regalità, mentre la seconda, tenuta dal prof. Delle Donne, verterà su Melfi, Palermo, Napoli: costruzione della regalità tra simboli, gesti e incoronazioni.



