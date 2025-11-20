|
|Nino Cutro è il nuovo presidente dei Giornalisti Pensionati lucani
20/11/2025
|Nino Cutro è il nuovo Presidente del Gruppo lucano dellUnione Giornalisti Pensionati dellAssociazione della Stampa di Basilicata.
Cutro, che prende il posto del compianto Pino Anzalone, è stato eletto allunanimità, dallassemblea degli iscritti, riunita a Potenza.
Sempre allunanimità, sono stati eletti come Vice Presidente, Franco Martina e come Segretario, Mimmo Sammartino.
Ai lavori dellassemblea hanno partecipato Paolo Serventi Longhi, Presidente dellUnione Nazionale Giornalisti Pensionati (Organismo sindacale di base della Fnsi) e Angelo Oliveto, Presidente dellAssociazione della Stampa di Basilicata.
