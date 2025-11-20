|
|''Io, prima del sì'': il libro di Antonio Fanelli
20/11/2025
|Si svolgerà nella splendida cornice del Monastero S. Maria di Orsoleo a SantArcangelo, nella sala comunale, la presentazione del libro Io, prima del si di Antonio Fanelli, primo wedding planner lucano ad aver scritto un libro. Lautore condurrà i presenti in un viaggio nel mondo del matrimonio, tra curiosità, aneddoti e sogni damore. Il dialogo con il pubblico sarà fresco, autentico e diretto, seguendo le linee dellopera. Presto in vendita nelle migliori librerie dItalia, come Feltrinelli e Mondadori, e disponibile sulle piattaforme online come Amazon, ma il libro sarà già acquistabile durante la conferenza. Una visione autentica e lungimirante, quella di Antonio Fanelli, sulla terra lucana. Promotore e fautore del turismo matrimoniale, racconterà al pubblico presente come ha reso le bellezze della Basilicata appetibili e fruibili anche per gli sposi provenienti da fuori regione. Pioniere nel campo svelerà i trucchi per un matrimonio perfetto sottolineando limportanza di affidarsi a professionisti del settore. Nato come vetrinista grazie al suo naturale buon gusto è diventato in seguito un luminare nel mondo del wedding portando tutta la sua esperienza, acquisita anche affiancando nomi importanti come Louis Vuitton, Moët, Hannessy, Damiani e Carla Gozzi, negli splendidi scenari della Basilicata, dimostrando come si può valorizzare al meglio un luogo. Vetrinista, celebrante accreditato, wedding planner e direttore creativo de La Plaza e Casata del Lago, svelerà, in anteprima, anche un importante progetto con la camera di commercio. Appuntamento dunque per domenica 23 novembre alle ore 16:30 presso il Monastero S. Maria di Orsoleo a SantArcangelo. Dialogherà con lautore la giornalista Anna Tammariello.
