HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Roots-IN 2025: oggi la seconda giornata con laboratori e tavole rotonde

19/11/2025

Prosegue oggi al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera la quarta edizione di Roots-IN, l'evento nazionale dedicato al turismo delle origini che sta registrando un'importante partecipazione di operatori, istituzioni e comunità italiane nel mondo.

La seconda giornata del congresso entra nel vivo con un ricco programma di laboratori pratici e sessioni di approfondimento che affrontano i temi più innovativi del settore: dal marketing digitale alla genealogia, dalle strategie di comunicazione alla rigenerazione dei territori.

In contemporanea continuano intensi i workshop B2B tra i 70 buyer e i 130 seller presenti, con incontri dedicati alla costruzione di nuove partnership e alla creazione di pacchetti turistici dedicati ai viaggiatori delle radici provenienti da tutto il mondo.

La giornata si apre con focus dedicati al racconto dell'Italia attraverso i nuovi media, con Elena Farinelli che illustrerà le strategie per valorizzare le destinazioni su blog, Instagram e TikTok. Seguirà un'importante tavola rotonda sulla rigenerazione delle comunità attraverso il turismo delle radici, con la partecipazione di amministratori locali, ricercatori e operatori del settore.Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle agenzie di viaggio, con una sessione curata da FIAVET Campania Basilicata, e alla valorizzazione dei percorsi esperienziali attraverso i marchi di qualità come Matera.DOC, presentato da Confartigianato.

Nel pomeriggio spazio all'innovazione con i laboratori su intelligenza artificiale applicata alla ricerca genealogica, marketing digitale e analisi del comportamento dei "roots traveler", con la presentazione di dati esclusivi a cura di ENIT. La giornata si concluderà con un momento istituzionale dedicato al Programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, con la partecipazione di Giovanni Maria De Vita e dei coordinatori regionali che presenteranno le progettualità in corso e le prospettive future.




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
19/11/2025 - La scuola Domenico Savio di Potenza lancia il progetto contro bullismo

Parole che pesano  costruire rispetto, spegnere il bullismo è il tema che la scuola Domenico Savio di Potenza, in collaborazione con lassociazione Il cielo nella stanza, ha scelto per promuovere una cultura della legalità. Per prevenire e contrastare episodi di bulli...-->continua
19/11/2025 - Olivolì Olivolà: la raccolta delle olive a Venosa come esperienza inclusiva

La raccolta delle olive non è solo unattività agricola legata alla tradizione mediterranea: è unesperienza di vita e di socializzazione, che da secoli unisce generazioni e comunità. Proprio per questo, gli ospiti di Venosa dei Centri di Riabilitazione Ada C...-->continua
19/11/2025 - Roots-IN 2025: oggi la seconda giornata con laboratori e tavole rotonde

Prosegue oggi al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera la quarta edizione di Roots-IN, l'evento nazionale dedicato al turismo delle origini che sta registrando un'importante partecipazione di operatori, istituzioni e comunità italiane nel mondo.

La...-->continua
19/11/2025 - Due Master Universitari Unibas stanno per iniziare

Online i bandi dei Master di II livello promossi dallUniversità degli Studi della Basilicata per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.
Il Master di II livello su Il Dirigente scolastico e il docente fra governance e didattica per la prev...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo