Online i bandi dei Master di II livello promossi dallUniversità degli Studi della Basilicata per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Il Master di II livello su Il Dirigente scolastico e il docente fra governance e didattica per la prevenzione educativa del disagio giovanile ha lobiettivo formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership di professionisti che si occupano o si occuperanno delle questioni di didattica e di governance nelle istituzioni scolastiche, interessate in questi anni dai cambiamenti introdotti dallautonomia scolastica e dal passaggio ancora in corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario. Oltre alla pedagogia della persona e dei processi formativi, sarà approfondita la dimensione gestionale, amministrativa e giuridica e la complessità della gestione delle emozione e dei conflitti in classe. Comitato Scientifico del Master: Claudio De Luca, Coordinatore del Master, Maurizio Martirano, Cristina Dalia, Ferdinando Di Carlo, Michelina Dalessio, Maria Debora De Fazio, docenti UNIBAS.

Il Master Universitario di II livello su Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi arrivato alla II edizione andrà ad approfondire la centralità della Didattica digitale e dellIntelligenza Artificiale nella progettazione didattica tra diritti e responsabilità, etica e nuovi spazi di apprendimento. Un focus sarà, inoltre, rivolto allIntelligenza emotiva e ai disagi nei nuovi spazi di apprendimento e al ruolo che può avere lintelligenza artificiale per la promozione di processi inclusivi di qualità. Nellofferta formativa non mancherà lattenzione per la costruzione di un nuovo curriculo digitale tra cittadinanza onlife, digital literacy e nuove competenze digitali. Comitato Scientifico del Master: Alessio Fabiano, Coordinatore del Master, Giuseppe Spadafora, già Ordinario di Didattica dellUniversità della Calabria, Mariafilomena Anzalone, Marika Calenda, Maria Grazia Lo Cricchio e Vincenzo Nunzio Scalcione, docenti UNIBAS.

I Master rientrano nellofferta formativa dellUniversità degli Studi della Basilicata relativa al Progetto Pnrr Edunext (Deh2023-00003) Finanziato dallUnione europea- Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 investimento 3.4  sub-investimento digital education hubs (deh) cup e83c23003480007.

Le attività didattiche avranno inizio nel mese di gennaio 2026 e le lezioni teoriche, le esercitazioni, i laboratori, i seminari si svolgeranno presso le strutture dellUniversità degli Studi della Basilicata o a distanza, il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14:30 alle ore 19:30.

Le attività formative del Master (lezioni, esercitazioni e altre attività come seminari, conferenze e testimonianze) e comunque diverse dal tirocinio, dai laboratori e dalle visite didattiche, saranno svolte in modalità telematica. La prova finale si svolgerà in presenza.

Il periodo di tirocinio prevede un impegno di 18 CFU (450 ore) e si svolgerà presso le istituzioni

scolastiche convenzionate (tirocinio diretto 100 ore) e con attività on the job (tirocinio indiretto 350 ore).

Gli studenti che si iscrivono al Master sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, pari a euro 250,00, secondo le scadenze e gli importi indicati e del bollo assolto in modo virtuale, pari a euro 16,00.

La tassa di iscrizione di complessivi euro 250,00 potrà essere corrisposta utilizzando la Carta del docente.





La scadenza della compilazione della domanda online è prevista per 5 gennaio 2026.

Per consultare i bandi è possibile collegarsi al link:

https://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html



E possibile scrivere alla mail masterscuola@unibas.it o contattare il 3396517792



I Master rientrano nella attività del LABORATORIO O.R.I.A.I.D.  Orientamento, Intelligenza Artificiale, Inclusione e Disagi di recente attivazione presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dellUniversità degli Studi della Basilicata. O.R.I.A.I.D. è un laboratorio universitario dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito educativo secondo una prospettiva pedagogica e psicologica con un focus sulla didattica orientativa e inclusiva attraverso lintelligenza artificiale. Il Laboratorio mira, anche, a potenziare le competenze di insegnanti, formatori, tutor ed educatori specializzati attraverso approcci pratici e tecnologie innovative basate sullintelligenza artificiale.



